В Pirelli определились с графиком шинных тестов
Пока поставщик выбрал только 18 дней для работы со сликами – график тестирования дождевой резины будет составлен позже
Как отмечалось ранее, у поставщика шин Pirelli возникли проблемы с составлением календаря тестов резины 2023 года из-за плотного расписания Формулы 1 – например, итальянской фирме пришлось исключить традиционно используемые под эту задачу автодромы в Барселоне и Сильверстоуне, поскольку за этими уик-эндами сразу же, без перерыва, следуют другие этапы чемпионата.
По итогу Pirelli пока удалось запланировать 18 тестовых дней – согласно правилам, в общей сложности можно проводить до 25 шинных «заездов», включая тестирование резины в дождевых условиях. Участвовать же в тестах будут все команды, кроме Haas.
Программа начнется на следующей неделе в Имоле, прямиком после грядущего в эти выходные уик-энда. В Италии на тестах поедут AlphaTauri, Alfa Romeo, Alpine и Ferrari.
Полное расписание:
26 апреля, Имола: AlphaTauri, Alfa Romeo, Alpine
27 апреля, Имола: AlphaTauri, Alfa Romeo, Ferrari
24 июня, Муджелло: Ferrari
12 июля, Шпильберг: McLaren, Williams, Red Bull
13 июля, Шпильберг: McLaren, Williams, Alpine
2 августа, Венгрия: Mercedes, Aston Martin
3 августа, Венгрия: Mercedes, Aston Martin
13 сентября, Монца: Red Bull
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