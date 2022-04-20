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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

В Pirelli определились с графиком шинных тестов

Пока поставщик выбрал только 18 дней для работы со сликами – график тестирования дождевой резины будет составлен позже

Адам Купер
Автор:
В Pirelli определились с графиком шинных тестов
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Как отмечалось ранее, у поставщика шин Pirelli возникли проблемы с составлением календаря тестов резины 2023 года из-за плотного расписания Формулы 1 – например, итальянской фирме пришлось исключить традиционно используемые под эту задачу автодромы в Барселоне и Сильверстоуне, поскольку за этими уик-эндами сразу же, без перерыва, следуют другие этапы чемпионата.

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По итогу Pirelli пока удалось запланировать 18 тестовых дней – согласно правилам, в общей сложности можно проводить до 25 шинных «заездов», включая тестирование резины в дождевых условиях. Участвовать же в тестах будут все команды, кроме Haas.

Программа начнется на следующей неделе в Имоле, прямиком после грядущего в эти выходные уик-энда. В Италии на тестах поедут AlphaTauri, Alfa Romeo, Alpine и Ferrari. 

Полное расписание:

26 апреля, Имола: AlphaTauri, Alfa Romeo, Alpine

27 апреля, Имола: AlphaTauri, Alfa Romeo, Ferrari

24 июня, Муджелло: Ferrari

12 июля, Шпильберг: McLaren, Williams, Red Bull

13 июля, Шпильберг: McLaren, Williams, Alpine

2 августа, Венгрия: Mercedes, Aston Martin

3 августа, Венгрия: Mercedes, Aston Martin

13 сентября, Монца: Red Bull

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