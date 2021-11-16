В Pirelli объяснили выбор самой жесткой резины для Катара

Поставщик шин Pirelli для Формулы 1 имеет в своем распоряжении пять разных по жесткости составов: С1, C2, C3, C4 и C5. При этом на каждый этап привозятся только три из них.

Для первого в истории Гран При Формулы 1 в Катаре компания выбрала самые жесткие варианты. Так, шины Hard получат самый жесткий состав С1, шины Medium – C2, а шины Soft – C3. Наиболее мягкие составы С4 и C5 в Катар не привезут вовсе.

Накануне Гран При представитель Pirelli в Формуле 1 Марио Изола объяснил этот выбор.

«Катар станет серьезным вызовом, это по своему уникальная трасса, – заявил Изола. – С нетерпением ждем, чтобы отправиться туда в первый раз. Это новый для нас автодром, так что нам еще предстоит собрать там данные на будущее.

У нас не было возможности проверить качество асфальта нашими собственными приборами, но промоутер предоставил нам важную информацию. Основываясь на тех данных, которые мы получили, мы пришли к выводу, что наиболее жесткая резина является самым верным выбором.

Трек в Лосаиле сделан из очень абразивного покрытия, и полон очень трудных поворотов. И несмотря на все расчеты, мы сможем понять, каковы именно условия на трассе только прибыв туда».