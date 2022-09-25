В Pirelli объяснили опасность отказа от грелок для шин

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В рамках борьбы с высокими бюджетами команд в Формуле 1 организаторы время от времени обсуждают запрет на электрические грелки для шин, которые сами по себе стоят не малых денег и требуют затрат на энергию.

Что будет, если грелки запретят в Формуле 1? На этот вопрос изданию Auto Motor und Sport ответил представитель поставщика шин Pirelli для чемпионата Марио Изола.

«Если отказаться от грелок, то это означает, что нам нужно создавать совершенно новые шины, – пояснил Изола. – У машине Формулы 1 столь сильный прижим, так что давление в шинах по ходу заезда вырастает вдвое. Это меняет весь профиль и пятно контакта резины с трассой.

В Формуле 1 по ходу заезда давление в шине возрастает вдвое больше, чем в Формуле 2. Из-за этого на старте нельзя просто использовать оптимальное давление, так как пилоты быстро окажутся в ситуации, когда оно превышено.

Грелки позволяют стартовать с давлением, которое сохранится по ходу гонки. И это очень важно. В этом году шины работают отлично. Но в следующем степень нагрева грелками будет снижена правилами, так что придется что-то менять».

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