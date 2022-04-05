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Формула 1 / Гран При Австралии Новость

В Pirelli объяснили необычный выбор шин для Австралии

На предстоящем этапе в Мельбурне команды Ф1 получат слики С2, С3 и С5. Такого набора составов на уик-энд не было никогда прежде

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
В Pirelli объяснили необычный выбор шин для Австралии
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В начале марта миланские шинники раскрыли выбор составов для трех первых Гран При. Уже тогда многие отметили, что впервые с 2019 года, когда начала действовать нынешняя схема с пятью видами сликов на весь сезон и выбором трех из них для каждого этапа, решено было использовать схему с «разрывом».

Прежде вариантов было всего три: жесткие шины С1-С2-С3, средние С2-С3-С4 или мягкие С3-С4-С5. Но в Альберт-парке командам и пилотам предстоит работать с резиной С2, С3 и С5.

Гоночный босс Pirelli Марио Изола назвал такой подход экспериментальным. 

«В самом начале Гран При уровень сцепления, скорее всего, будет низким, – рассказал итальянец пресс-службе компании в преддверии этапа в Мельбурне. – Но по мере приближения гонки условия будут меняться.  

При этом асфальт там становится очень скользким, когда начинается дождь. Важно помнить, что мы едем в Мельбурн на несколько недель позже, чем в прежние годы. В южном полушарии уже наступила осень, так что погода может быстро меняться. 

Изучая работу наших составов, мы пришли к выводу, что разница между С3 и С4 весьма невелика. Так что выбрали Альберт-парк местом для этого эксперимента. 

Так как асфальт новый, мы считаем самый мягкий состав отличным выбором для этого этапа. Такое сочетание факторов заставит команды всерьез поработать по ходу тренировок».

К гонке 2022 года австралийскую трассу реконструировали, заменив на всем протяжении прежнее покрытие, уложенное в 1997 году.

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