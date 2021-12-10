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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

В Pirelli обеспокоены новыми поребриками: они опасны для шин

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Поставщики шин Ф1 уже поговорили по этому поводу с FIA. Но пока неизвестно, как в Международной автомобильной федерации подойдут к решению проблемы

В Pirelli обеспокоены новыми поребриками: они опасны для шин

Перед уик-эндом Ф1 в Абу-Даби «Яс-Марина» подверглась изменениям. Помимо уменьшения количества поворотов, на трассе в некоторых местах появились новые поребрики. Подобный тип поребриков стоял на треке «Лосаиль» в Катаре – и именно он вызвал повреждения шин на автомобилях Валттери Боттаса, Ландо Норриса, Николя Латифи и Джорджа Расселла.

В Pirelli определили, что проблемы с резиной возникали после многократного попадания на поребрики во время длинных отрезков в гонке. Именно поэтому после двух пятничных тренировок эта сложность не стала очевидной.

Глава Pirelli Марио Изола отметил, что поребрики, располагающиеся на выходе из двух измененных поворотов, вызывают особое беспокойство. «Они очень похоже на те, что были в Катаре, но назвать их абсолютно такими же нельзя, – сказал Изола. – Они особенно агрессивны в 5-м и 9-м поворотах. Мы выдели во время тренировок Ф2 и Ф1, что пилоты активно используют поребрики в этой связке. А также при выходе из 9-го виража, который проходится на очень высокой скорости.

Я уверен, что они будут заезжать на поребрики во время квалификации и даже гонки, если им нужно будет атаковать. Очевидно, ситуация несравнима с Катаром. Тут другая скорость, пилоты иное количество времени проводят на поребриках. Но мы должны это учитывать и принимать во внимание. 

Обычно после тренировок мы собираем использованную резину и анализируем ее. Проблема в том, что сейчас у нас нет шин, которые уже проехали столько кругов, сколько им предстоит отработать по ходу одного отрезка в гонке.

Мы уже разговаривали с FIA по этому поводу вчера и договорились встретиться сегодня. Честно говоря, я не эксперт в вопросе того, что можно сделать с поребриками, поэтому в этом вопросе я полностью полагаюсь на FIA. Я уверен, мы сможем найти решение, которое удовлетворит нас обоих».

Дополнительная информация: Адам Купер

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