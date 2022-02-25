Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новости
В первую аварию на новой машине Формулы 1 попал Гасли
Болид команды AlphaTauri долелетел до отбойника – но пострадал, похоже, не слишком сильно
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Первым сравнительно серьезным инцидентом по ходу первой серии предсезонных тестов Формулы 1, которая на этой неделе проходит на трассе в Барселоне, стала авария с участием болида команды AlphaTauri. Она произошла примерно через 2,5 часа после начала утренней пятничной сессии, за рулем в этот момент находился Пьер Гасли.
Француз потерял контроль над машиной в 5-м повороте трассы и, судя по всему, врезался в отбойник правым передним углом болида. Для эвакуации автомобиля были вывешены красные флаги, и связанная с этим пауза в заездах продлилась около получаса.
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