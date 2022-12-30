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В память о Короле футбола: каким Формула 1 запомнила Пеле

Легендарный футболист ушел из жизни в самом конце 2022 года после тяжелой болезни. Мы собрали кадры с ним, сделанные на этапах Гран При

Антон Кинтия
Автор:
, Редактор (Испания)
В память о Короле футбола: каким Формула 1 запомнила Пеле
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Его звали Эдсон Арантис ду Насименту, однако на весь свет он прославился под именем Пеле. Трехкратный чемпион мира покинул этот мир вечером 29 декабря, ему было 82 года. На протяжении последних месяцев один из лучших спортсменов XX века боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Завершив свою блистательную карьеру в конце 70-х, бразилец стал видным общественным деятелем. Понятно, что главным его интересом оставался футбол, но Пеле часто приезжал и на другие спортивные соревнования – включая популярную у себя на родине Формулу 1. 

Вышло так, что самым известным эпизодом с его участием стал анекдотичный финиш гонки в Сан-Паулу 2002 года. Легендарный футболист должен был взмахнуть клетчатым флагом, но задержался по пути на судейскую вышку – слишком уж многим хотелось пообщаться с ним и сделать совместное фото. В итоге победивший Михаэль Шумахер промчался по финишной прямой, так и не увидев флага. 

Кроме того, с 1994 по 1998 годы Пеле был министром спорта Бразилии и в этом качестве регулярно посещал «Интерлагос».

В 2021-м, когда Эдсону Арантису ду Насименту уже было 80 лет, он был очень тронут, когда Льюис Хэмилтон после победы в Бразилии вышел на подиум с флагом страны. Пеле направил пилоту послание: «Прекрасное выступление. Отличный день, Льюис Хэмилтон – и для тебя, и для нас, бразильцев. Приятно видеть, как гонщик Формулы 1 поднимает наш флаг на подиуме. Спасибо за то, какой ты есть».

Король футбола будет похоронен на мемориальном кладбище Морумби в Сан-Паулу, где также находится могила Айртона Сенны.
Церемония перед стартом прощальной гонки Михаэля Шумахера в Ferrari с участием Пеле
Церемония перед стартом прощальной гонки Михаэля Шумахера в Ferrari с участием Пеле
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Фотограф: Ferrari Media Center

Теннисист Борис Беккер с Пеле на стартовой решетке
Теннисист Борис Беккер с Пеле на стартовой решетке
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Фотограф: Sutton Images

Пеле в гостях у команды Prost Grand Prix
Пеле в гостях у команды Prost Grand Prix
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Фотограф: Prost Grand Prix

Пеле с Антонио Пиццонией, Williams
Пеле с Антонио Пиццонией, Williams
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Фотограф: BMW AG

Пеле с Лучано Бурти, Prost
Пеле с Лучано Бурти, Prost
5/20

Фотограф: Prost Grand Prix

Пеле с основателем и руководителем Williams Фрэнком Уильямсом
Пеле с основателем и руководителем Williams Фрэнком Уильямсом
6/20

Фотограф: Sutton Images

Пеле за рулем Prost с Педро Диницем
Пеле за рулем Prost с Педро Диницем
7/20

Фотограф: Prost Grand Prix

Пеле с Хуаном-Пабло Монтойей, Williams
Пеле с Хуаном-Пабло Монтойей, Williams
8/20

Фотограф: Sutton Images

Пеле на подиуме Гран При Бразилии-1996 с Жаном Алези и Дэймоном Хиллом
Пеле на подиуме Гран При Бразилии-1996 с Жаном Алези и Дэймоном Хиллом
9/20

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Церемония перед стартом прощальной гонки Михаэля Шумахера в Ferrari с участием Пеле
Церемония перед стартом прощальной гонки Михаэля Шумахера в Ferrari с участием Пеле
10/20

Фотограф: Ferrari Media Center

Тьягу Монтейру, Spyker MF1 Racing, с Пеле
Тьягу Монтейру, Spyker MF1 Racing, с Пеле
11/20

Фотограф: LAT Images

Михаэль Шумахер, Ferrari, с Пеле
Михаэль Шумахер, Ferrari, с Пеле
12/20

Фотограф: Sutton Images

Пеле с Марком Жене, Williams
Пеле с Марком Жене, Williams
13/20

Фотограф: Sutton Images

Пеле с Фелипе Массой, Sauber
Пеле с Фелипе Массой, Sauber
14/20

Фотограф: Sutton Images

Пеле на подиуме ГП Бразилии-2000 с Россом Брауном, Дэвидом Култхардом, Михаэлем Шумахером и Джанкарло Физикеллой
Пеле на подиуме ГП Бразилии-2000 с Россом Брауном, Дэвидом Култхардом, Михаэлем Шумахером и Джанкарло Физикеллой
15/20

Фотограф: LAT Images

Пеле с Хуаном-Пабло Монтойей, Williams
Пеле с Хуаном-Пабло Монтойей, Williams
16/20

Фотограф: BMW AG

Рубенс Баррикелло, Honda, с Пеле
Рубенс Баррикелло, Honda, с Пеле
17/20

Фотограф: Sutton Images

Пеле в гараже Williams
Пеле в гараже Williams
18/20

Фотограф: Sutton Images

Церемония перед стартом прощальной гонки Михаэля Шумахера в Ferrari с участием Пеле
Церемония перед стартом прощальной гонки Михаэля Шумахера в Ferrari с участием Пеле
19/20

Фотограф: LAT Images

Пеле с клетчатым флагом
Пеле с клетчатым флагом
20/20

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

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