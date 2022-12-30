В память о Короле футбола: каким Формула 1 запомнила Пеле
Легендарный футболист ушел из жизни в самом конце 2022 года после тяжелой болезни. Мы собрали кадры с ним, сделанные на этапах Гран При
Его звали Эдсон Арантис ду Насименту, однако на весь свет он прославился под именем Пеле. Трехкратный чемпион мира покинул этот мир вечером 29 декабря, ему было 82 года. На протяжении последних месяцев один из лучших спортсменов XX века боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.
Завершив свою блистательную карьеру в конце 70-х, бразилец стал видным общественным деятелем. Понятно, что главным его интересом оставался футбол, но Пеле часто приезжал и на другие спортивные соревнования – включая популярную у себя на родине Формулу 1.
Вышло так, что самым известным эпизодом с его участием стал анекдотичный финиш гонки в Сан-Паулу 2002 года. Легендарный футболист должен был взмахнуть клетчатым флагом, но задержался по пути на судейскую вышку – слишком уж многим хотелось пообщаться с ним и сделать совместное фото. В итоге победивший Михаэль Шумахер промчался по финишной прямой, так и не увидев флага.
Кроме того, с 1994 по 1998 годы Пеле был министром спорта Бразилии и в этом качестве регулярно посещал «Интерлагос».
В 2021-м, когда Эдсону Арантису ду Насименту уже было 80 лет, он был очень тронут, когда Льюис Хэмилтон после победы в Бразилии вышел на подиум с флагом страны. Пеле направил пилоту послание: «Прекрасное выступление. Отличный день, Льюис Хэмилтон – и для тебя, и для нас, бразильцев. Приятно видеть, как гонщик Формулы 1 поднимает наш флаг на подиуме. Спасибо за то, какой ты есть».
Фотограф: Ferrari Media Center
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Prost Grand Prix
Фотограф: BMW AG
Фотограф: Prost Grand Prix
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Prost Grand Prix
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Фотограф: Ferrari Media Center
Фотограф: LAT Images
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: LAT Images
Фотограф: BMW AG
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: LAT Images
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
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