«В отличие от Квята, Гасли не сломался». Марко о забракованных Red Bull пилотах

Гасли провел начало сезона-2019 в Red Bull Racing, где заменил Даниэля Риккардо – но после летнего перерыва на фоне слабых результатов был переведен назад в Toro Rosso. В составе «младшей» команды француз в пяти гонках из девяти заработал очки, а в Бразилии поднялся на подиум.

«Мне кажется, часть вины Пьер должен взять на себя, – рассказал доктор Марко в интервью Motorsport.com о причинах перевода Гасли в Toro Rosso. – Он пришел в Red Bull и видел перед собой только одну цель – Ферстаппена. Больше никого. Если бы он с самого начала принял, что Макс пока быстрее, если бы постепенно старался к нему приблизиться… Но он пробовал менять стиль, пытался сократить отставание в каких-то определенных областях, что-то менять, пытаться атаковать сильнее – и это привело к полному провалу.

Однако его возвращение [в составе STR] получилось потрясающим!»

По словам Марко, Гасли справился с последствиями перевода в «младшую» команду лучше Даниила Квята, который в похожей ситуации был отправлен из Red Bull в Toro Rosso по ходу сезона-2016.

«В такие моменты ты понимаешь, насколько важна психология, – отметил австриец. – Если я сказал бы, что ожидал от него такого возвращения, я бы солгал. Но – в отличие от того же Квята, который полностью сломался – Гасли просто расцвел. К счастью для него самого и для нас тоже. Я думаю, он усвоил урок, сделал верные выводы из этих шести месяцев в Red Bull. Полагаю, он может очень многого добиться в будущем».

Марко добавил: «Я бы не стал использовать термин “понижение”. Мы говорим о Формуле 1. Вы знаете, сколько тысяч гонщиков мечтают о том, чтобы добраться до нее, получить здесь место? Мы говорим о том, что пилот, который выступал за топ-команду, переходит в команду из середины пелотона. Он все еще зарабатывает большие деньги, он все еще выступает в лучшем гоночном чемпионате. Я бы сказал, что это шанс, новые возможности, но никак не “понижение”.

Тогда Гасли этого не видел, но сейчас, я думаю, у него иная точка зрения. В то, как он преобразился, сложно поверить. Пьер вернулся в Toro Rosso и моментально стал тем самым Гасли, которого мы приглашали [в Red Bull]».

При этом Марко отметил и сильные выступления в сезоне-2019 Даниила Квята, который вернулся в Toro Rosso и Формулу 1 после полуторалетнего перерыва.

Отвечая на вопрос, достаточно ли россиянин силен, чтобы в случае необходимости помочь Red Bull Racing, Марко сказал: «Да, я думаю, что это так. Ему все еще надо прибавить в стабильности, но он очень сильно провел последнюю гонку в Абу-Даби. Подиум в Хоккенхайме – это тоже здорово, но если говорить о временах на круге и о том, как он работал с шинами, то гонка в Абу-Даби была его лучшей в сезоне».