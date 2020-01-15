«В отличие от Квята, Гасли не сломался». Марко о забракованных Red Bull пилотах

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
63 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
77 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
91 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
105 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
112 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
126 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
140 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
147 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
161 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
168 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
182 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
196 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
224 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
231 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
245 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
252 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
266 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
280 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
287 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
301 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
315 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

«В отличие от Квята, Гасли не сломался». Марко о забракованных Red Bull пилотах

Поделились
Комментарии
«В отличие от Квята, Гасли не сломался». Марко о забракованных Red Bull пилотах
Автор:
Соавтор: Кристиан Ниммерфолль
15 янв. 2020 г., 06:00

Консультант Red Bull и глава молодежной программы признался, что не ожидал столь сильных выступлений от Пьера Гасли после перевода в Toro Rosso посреди чемпионата.

Гасли провел начало сезона-2019 в Red Bull Racing, где заменил Даниэля Риккардо – но после летнего перерыва на фоне слабых результатов был переведен назад в Toro Rosso. В составе «младшей» команды француз в пяти гонках из девяти заработал очки, а в Бразилии поднялся на подиум.

«Мне кажется, часть вины Пьер должен взять на себя, – рассказал доктор Марко в интервью Motorsport.com о причинах перевода Гасли в Toro Rosso. – Он пришел в Red Bull и видел перед собой только одну цель – Ферстаппена. Больше никого. Если бы он с самого начала принял, что Макс пока быстрее, если бы постепенно старался к нему приблизиться… Но он пробовал менять стиль, пытался сократить отставание в каких-то определенных областях, что-то менять, пытаться атаковать сильнее – и это привело к полному провалу.

Однако его возвращение [в составе STR] получилось потрясающим!»

По словам Марко, Гасли справился с последствиями перевода в «младшую» команду лучше Даниила Квята, который в похожей ситуации был отправлен из Red Bull в Toro Rosso по ходу сезона-2016.

«В такие моменты ты понимаешь, насколько важна психология, – отметил австриец. – Если я сказал бы, что ожидал от него такого возвращения, я бы солгал. Но – в отличие от того же Квята, который полностью сломался – Гасли просто расцвел. К счастью для него самого и для нас тоже. Я думаю, он усвоил урок, сделал верные выводы из этих шести месяцев в Red Bull. Полагаю, он может очень многого добиться в будущем».

Марко добавил: «Я бы не стал использовать термин “понижение”. Мы говорим о Формуле 1. Вы знаете, сколько тысяч гонщиков мечтают о том, чтобы добраться до нее, получить здесь место? Мы говорим о том, что пилот, который выступал за топ-команду, переходит в команду из середины пелотона. Он все еще зарабатывает большие деньги, он все еще выступает в лучшем гоночном чемпионате. Я бы сказал, что это шанс, новые возможности, но никак не “понижение”.

Тогда Гасли этого не видел, но сейчас, я думаю, у него иная точка зрения. В то, как он преобразился, сложно поверить. Пьер вернулся в Toro Rosso и моментально стал тем самым Гасли, которого мы приглашали [в Red Bull]».

При этом Марко отметил и сильные выступления в сезоне-2019 Даниила Квята, который вернулся в Toro Rosso и Формулу 1 после полуторалетнего перерыва.

Отвечая на вопрос, достаточно ли россиянин силен, чтобы в случае необходимости помочь Red Bull Racing, Марко сказал: «Да, я думаю, что это так. Ему все еще надо прибавить в стабильности, но он очень сильно провел последнюю гонку в Абу-Даби. Подиум в Хоккенхайме – это тоже здорово, но если говорить о временах на круге и о том, как он работал с шинами, то гонка в Абу-Даби была его лучшей в сезоне».

Читайте также:

Следующая новость
Мнение: Mercedes самое время уйти из Формулы 1

Предыдущая новость

Мнение: Mercedes самое время уйти из Формулы 1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин , Пьер Гасли
Команды Toro Rosso В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
Автор Олег Карпов

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Дакар

«Странно, что судьи не увидели этого раньше». Карякин о нарушении правил лидером «Дакара»

2
Формула 1

Мнение: Mercedes самое время уйти из Формулы 1

3
Формула 1

«В отличие от Квята, Гасли не сломался». Марко о забракованных Red Bull пилотах

4
Дакар

Смерть гонщика на «Дакаре»-2020: как это произошло

5
Формула 1

Хэмилтон снимется в новом «Джоне Уике»? Посмотрите, как Льюис стреляет!

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

«В отличие от Квята, Гасли не сломался». Марко о забракованных Red Bull пилотах
F1

«В отличие от Квята, Гасли не сломался». Марко о забракованных Red Bull пилотах

Мнение: Mercedes самое время уйти из Формулы 1
F1

Мнение: Mercedes самое время уйти из Формулы 1

Когда покажут новые машины Формулы 1: даты презентаций
F1

Когда покажут новые машины Формулы 1: даты презентаций

Скрыл от Ferrari прыжок с парашютом и позвал Ханта на ужин. Необычное интервью с Леклером
F1

Скрыл от Ferrari прыжок с парашютом и позвал Ханта на ужин. Необычное интервью с Леклером

Зак Браун попросил не ждать чудес от McLaren в 2020 году
F1

Зак Браун попросил не ждать чудес от McLaren в 2020 году

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.