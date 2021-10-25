В Остине у Мазепина отвалился подголовник. Он подозревает команду

Российский пилот Формулы 1 Никита Мазепин финишировал в Гран При США последним, отстав от своего напарника Мика Шумахера на десятки секунд. Причиной стал внеплановый пит-стоп в конце первого круга.

Сразу после Гран При, Мазепин объяснил причину ранней остановки. Оказалось, у него произошла весьма нетипичная поломка.

«Гонка прошла плохо, – признался Мазепин. – Уже во втором повороте первого круга у меня отвалился подголовник. В итоге весь круг оказался очень нервным, так как я ничего не мог видеть в зеркалах. Мне понадобился срочный лишний пит-стоп, а потом была долгая гонка в одиночестве, чертовски унизительное чувство.

Полагаю, подголовник отвалился из-за какой-то человеческой ошибки. Со мной такого ни разу не случалось. Так что полагаю в этот раз что-то было сделано не так. В общем, сложно быть довольным гонкой, когда ты получаешь дополнительное отставание на 25 секунд».

Дополнительная информация: Алекс Калинаукас

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