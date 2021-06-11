В Остине приготовились принять два Гран При в 2021 году

Амбициозный календарь Формулы 1 с 23 этапами, утвержденный в минувшем декабре Всемирным советом FIA, изначально выглядел сложной задачей с учетом продолжающейся пандемии.

В итоге перестановки начались еще зимой: Гран При Австралии перенесли на осень, а гонку в Китае отменили. Следом выпал из календаря канадский этап, а чуть позже – и заменивший его турецкий. Наконец, недавно организаторы Гран При Сингапура объявили, что тоже не смогут провести свой уик-энд.

В такой ситуации Боссы Ф1 воспользовались отработанными в 2020 году приемами: дополнительные этапы прошли на европейских трассах в Имоле и Портимане, а австрийский Шпильберг вместо одной гонки примет две.

Сейчас более-менее стабильными остаются планы на европейскую часть сезона – до Гран При России в Сочи включительно. А вот что будет дальше, далеко не столь очевидно. В этой связи все чаще звучит версия о возможности проведения в американском Остине двух гонок вместо одной запланированной.

В интервью ESPN руководитель «Трассы Америк» и промоутер Гран При США Бобби Эпстейн не подтвердил эту версию, но дал понять, что она очень вероятна.

«Если я добавляю слово "возможно", меня все устраивает, – рассказал он ESPN. – Так что "вторая гонка в Остине возможна" – это высказывание, которое я назову правдой. А вот "контракт на проведение второй гонки в Остине заключен" – это не правда.

Но первое очень легко превратить во второе, если они [боссы Ф1] решат, что это необходимо. Для спорта это станет отличным решением. Принимать его им, а мы всегда готовы».

Он добавил: «Так как у нас стационарная трасса, организовать все будет просто.

Вопрос в том, что добавить к уик-энду кроме самой гонки. Они должны сказать это мне, а я отвечу, что возможно.

Для организации этапа мы привлекаем тысячи людей. Тех, кто работает на трибунах, направляет машины, моет, убирает и так далее. Благодаря росту популярности спорта интерес к нему очень велик, так что нам надо знать заранее».

Еще одним вариантом, который появился в последнее время, стало возможное возвращение Ф1 в Индианаполис – на трассу внутри знаменитого овала.

Эпстейн не увидел никаких проблем и в таком варианте.

«Если они [боссы Ф1] сочтут, что так лучше, это их выбор, – объяснил американец. – Проще всего проводить такие гонки одну за другой, чтобы не привозить грузы [в США] дважды.

С Остином проще то, что у нас в октябре исключен риск заморозков или прохладной погоды. Но если Ф1 так хочется, пусть выбирают наилучший вариант на краткосрочную и долгосрочную перспективу».

Судьба еще одной осенней гонки, намеченной на октябрь в Японии, окончательно решится после проведения в стране летней Олимпиады, которая пройдет во второй половине лета.