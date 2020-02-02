В ограблении дома Тамары Экклстоун обвинили семью из Румынии

Associated Press сообщает, что в субботу, 1 февраля, состоялось судебное слушание, на котором рассматривалось дело о краже на сумму примерно в 50 миллионов фунтов из лондонского особняка Берни Экклстоуна, в котором со своей семьей проживает его дочь Тамара.

В краже обвиняются мать и сын – 47-летняя уборщица Мария Местер и 29-летний бармен Эмиль-Богдан Савастру. Они будут находиться под стражей до следующего слушания, назначенного на 28 февраля. Местер была взята под стражу в пятницу в лондонском аэропорту Станстед. Савастру задержали в аэропорту Хитроу в четверг. Под следствием находятся еще двое человек, однако их освободили.

Большинство из похищенного, как отметили представители суда, вернуть не удалось.

Преступление произошло 13 декабря прошлого года спустя несколько часов после того, как Тамара вместе с дочерью Софией и мужем Джеем отправились на отдых в Лапландию. Грабители проникли в роскошный дом в Кенсингтоне через задний двор.

The Sun отмечала, что были похищены браслет Cartier стоимостью 80 тысяч фунтов стерлингов, который Тамара получила в качестве свадебного подарка от мужа, а также кольца, часы и серьги.