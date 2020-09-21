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Формула 1 / Новость

«В одной команде Макс побьет Льюиса». Джордан оценил лидеров Ф1

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«В одной команде Макс побьет Льюиса». Джордан оценил лидеров Ф1
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По мнению бывшего босса команды Ф1, из двух лидеров современной Формулы 1 быстрее все же голландец

Льюис Хэмилтон пока не продлил контракт с Mercedes на выступления после 2020 года – и хотя почти наверняка шестикратный чемпион мира продолжит выступать за нынешнюю команду, формально не исключен его переход в Red Bull.

В Милтон-Кинсе пока свободно место напарника Макса Ферстаппена – и, как считает гоночный эксперт Эдди Джордан, Хэмилтону бы стоило занять именно его, чтобы на равной технике сразиться с голландцем. 

«Лично я считаю, что Льюис должен перейти в  Red Bull,  а ни в коем случае не в Ferrari, – сказал бывший глава Jordan F1 в эфире канала Ziggo Sport. – Я бы назвал это превосходным вариантом.

Сейчас лучшим молодым пилотом Ф1 является Макс Ферстаппен, сомнений в этом нет. У него есть стиль, ум, интеллект, есть контроль трассы. А также высокомерие. Всем победителям Гран При и чемпионам мира нужен определенный уровень высокомерия. Это понятно. И у него с этим порядок. 

Но главное – удивительный талант. Не знаю уж, откуда это – от Йоса или откуда-то еще. Я думаю, что он сможет побить даже напарника уровня Льюиса Хэмилтона».

Эдди добавил: «Думаю, к концу этого года Льюис станет самым лучшим. Он уже вровень с Простом, Сенной и Шумахером и скоро превзойдет их – пока своего слова не скажет Макс. 

Когда Макс наберет ход, он будет точно таким же. Не думаю, что Red Bull проигрывает [Mercedes] так много. Они довольно близко. Просто в этом году им не слишком везло.  

Мы видели у Макса и сходы, и несколько небольших проблем. Но я думаю, что мотор Honda уже не уступает Mercedes или очень скоро догонит его. 

Потому я сказал [главному конструктору Red Bull] Эдриану Ньюи: «Ты должен сделать машину лучше, ведь я знаю уровень Макса – он может принести Red Bull титул»».

Перед Гран При России в Сочи Хэмилтон лидирует в чемпионате пилотов, имея шесть побед и 190 очков. Ферстаппен, не заработав зачетных баллов в двух последних гонках, идет третьим с единственной победой и 110 очками.

Дополнительная информация: Эрвин Ягги

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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