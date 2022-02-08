В новом сезоне Ф1 откажется от церемонии преклонения колена
Чемпионат принял решение убрать из расписания специальную предгоночную церемонию – теперь любые жесты пилоты смогут делать в свое свободное время
С 2020 года в Формуле 1 в рамках кампании We Race As One существует церемония, позволяющая пилотам перед каждой гонкой в специально отведенное для этого время встать на колено или выполнить любой другой жест. Однако в грядущем сезоне чемпионат откажется от данной практики, поскольку кампания собирается быть более сосредоточенной на иных действиях.
«Мы не должны заниматься политикой, – отметил Доменикали в интервью Sky Sports F1. – Сейчас, я думаю, нужно переходить от жестов к действиям. Теперь мы будем больше концентрироваться на разнообразии нашего сообщества – это первый шаг.
Как и всегда, мы должны уважать всех, но сейчас самое время двигаться дальше и предпринимать какие-то другие действия».
8 февраля Ф1 также объявила о продлении своей программы по финансированию инженерных стипендий для студентов из недостаточно представленных групп населения.
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