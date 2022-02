В новом сезоне Ф1 откажется от церемонии преклонения колена

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С 2020 года в Формуле 1 в рамках кампании We Race As One существует церемония, позволяющая пилотам перед каждой гонкой в специально отведенное для этого время встать на колено или выполнить любой другой жест. Однако в грядущем сезоне чемпионат откажется от данной практики, поскольку кампания собирается быть более сосредоточенной на иных действиях.

«Мы не должны заниматься политикой, – отметил Доменикали в интервью Sky Sports F1. – Сейчас, я думаю, нужно переходить от жестов к действиям. Теперь мы будем больше концентрироваться на разнообразии нашего сообщества – это первый шаг.

Как и всегда, мы должны уважать всех, но сейчас самое время двигаться дальше и предпринимать какие-то другие действия».

8 февраля Ф1 также объявила о продлении своей программы по финансированию инженерных стипендий для студентов из недостаточно представленных групп населения.