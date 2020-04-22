Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
63 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
98 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
126 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
147 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
154 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
168 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
182 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
189 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
203 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
217 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / ГП Нидерландов / Новость

В Нидерландах запретили все гонки до сентября. Этапы MotoGP и супербайка отложены

Билеты
Поделились
Комментарии
В Нидерландах запретили все гонки до сентября. Этапы MotoGP и супербайка отложены
Автор:
, Редактор
22 апр. 2020 г., 04:20

Перенос Гран При Формулы 1 на август теперь также стал невозможен

Правительство Нидерландов официально продлило запрет на проведение любых массовых мероприятий до 1 сентября. Это делает невозможным старт сезона MotoGP в Ассене в конце июня.

Гонка супербайков, которая должна была пройти там же и уже была перенесена с апреля на август, также теперь будет отложена. Решение правительства лишает надежды и организаторов Гран При Формулы 1 перенести свой этап на август.

«Мы уже прошли через множество вариантов развития событий и все это оказалось пустой тратой сил, – заявил в разговоре с Motorsport.com устроитель этапа в Зандфорте Ян Ламмерс. – Все это приводит только к большей неопределенности и огорчениям. Я не могу сказать ничего конкретного.

Теперь понятно, что не стоило надеяться на перенос Гран При на август. И это в очередной раз подтверждает бессмысленность любых дальнейших планов. Это как фальстарт: стоит начать пораньше, и потом тебя ждет за это наказание».

Дополнительная информация: Эрвин Ягги

Читайте также:

Следующая новость
Мнение: Формуле 1 не нужен коммунизм. Тодт и Агаг – популисты

Предыдущая новость

Мнение: Формуле 1 не нужен коммунизм. Тодт и Агаг – популисты
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP , WSBK
Этап ГП Нидерландов Билеты
Автор Сергей Иванов

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

50 самых уродливых машин в истории Формулы 1

2
Формула 1

Слухи: Феттель отверг новый контракт с Ferrari

3
Формула 1

10 гонок Формулы 1, где судьбу победы решили последние метры

4
Формула 1

Мнение: Формуле 1 не нужен коммунизм. Тодт и Агаг – популисты

27мин
5
Формула 1

Расселл: Сейчас Ферстаппен не отказал бы Mercedes

Последние видео

Фильм «Герои»: Мика Хаккинен о начале карьеры 01:02
Формула 1

Фильм «Герои»: Мика Хаккинен о начале карьеры

Такого Спа вы еще не видели. Мы развернули трассу! 01:59
Формула 1

Такого Спа вы еще не видели. Мы развернули трассу!

Баку: разворот. Как выглядит азербайджанская трасса Формулы 1 в зеркальном отражении 02:00
Формула 1

Баку: разворот. Как выглядит азербайджанская трасса Формулы 1 в зеркальном отражении

Шанхайская антитеза. Как проехать Гран При Китая в обратном направлении 01:50
Формула 1

Шанхайская антитеза. Как проехать Гран При Китая в обратном направлении

Последние станут первыми. Повороты Гран При Бахрейна задом наперед 01:47
Формула 1

Последние станут первыми. Повороты Гран При Бахрейна задом наперед

Самое важное:

В Нидерландах запретили все гонки до сентября. Этапы MotoGP и супербайка отложены
F1

В Нидерландах запретили все гонки до сентября. Этапы MotoGP и супербайка отложены

Мнение: Формуле 1 не нужен коммунизм. Тодт и Агаг – популисты
F1

Мнение: Формуле 1 не нужен коммунизм. Тодт и Агаг – популисты

Уильямс: Нам жизненно необходимы гонки в этом году
F1

Уильямс: Нам жизненно необходимы гонки в этом году

Норрис позвал на базу McLaren 99-летнего фаната, который собрал $30 млн на борьбу с вирусом
F1

Норрис позвал на базу McLaren 99-летнего фаната, который собрал $30 млн на борьбу с вирусом

В AlphaTauri подсчитали потери от каждой отмененной гонки
F1

В AlphaTauri подсчитали потери от каждой отмененной гонки

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.