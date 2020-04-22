В Нидерландах запретили все гонки до сентября. Этапы MotoGP и супербайка отложены
Перенос Гран При Формулы 1 на август теперь также стал невозможен
Правительство Нидерландов официально продлило запрет на проведение любых массовых мероприятий до 1 сентября. Это делает невозможным старт сезона MotoGP в Ассене в конце июня.
Гонка супербайков, которая должна была пройти там же и уже была перенесена с апреля на август, также теперь будет отложена. Решение правительства лишает надежды и организаторов Гран При Формулы 1 перенести свой этап на август.
«Мы уже прошли через множество вариантов развития событий и все это оказалось пустой тратой сил, – заявил в разговоре с Motorsport.com устроитель этапа в Зандфорте Ян Ламмерс. – Все это приводит только к большей неопределенности и огорчениям. Я не могу сказать ничего конкретного.
Теперь понятно, что не стоило надеяться на перенос Гран При на август. И это в очередной раз подтверждает бессмысленность любых дальнейших планов. Это как фальстарт: стоит начать пораньше, и потом тебя ждет за это наказание».
Дополнительная информация: Эрвин Ягги
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , MotoGP , WSBK
|Этап
|ГП Нидерландов Билеты
|Автор
|Сергей Иванов
В Нидерландах запретили все гонки до сентября. Этапы MotoGP и супербайка отложены
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