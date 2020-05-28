Голландский Гран При должен был пройти впервые за 35 лет – ради этого гоночную трассу «Зандфорт» серьезно реконструировали. Однако сначала майская гонка вместе с многими другими оказалась в статусе отложенной из-за вирусной пандемии, а в четверг утром ее устроители выпустили заявление об окончательной отмене планов на 2020 год.

«Мы были полностью готовы к гонке и сохраняем готовность сейчас, – цитирует пресс-служба спортивного директора Гран При Яна Ламмерса. – Мы с Формулой 1 исследовали возможности найти для гонки новое место в календаре и провести ее без болельщиков, но нам бы хотелось отпраздновать возвращение Ф1 в Зандфорт вместе с фанатами спорта.

Мы просим всех набраться терпения. Мы ждали 35 лет, так что потерпим еще год».

Это заявление укладывается в логику предварительной версии календаря Ф1, о которой стало известно Motorsport.com – она включает восемь европейских гонок за два месяца, но не предусматривает этапа в Нидерландах.

Организаторы гонки в Зандфорте добавили, что пока не знают точной даты своего Гран При в 2021 году и сейчас работают над этим. Все обладатели билетов на отмененный уик-энд могут вернуть их полную стоимость или оставить, чтобы использовать в будущем сезоне. Тем, кто выберет второй вариант, обещаны дополнительные привилегии.