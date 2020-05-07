В Нидерландах назвали условие для гонки Ф1 без зрителей

Организаторы Гран При Нидерландов озвучили условие, при котором гонка в Зандфорте сможет состояться без зрителей. Этим условием оказалась финансовая компенсация всех понесенных затрат со стороны Liberty Media, которой принадлежит Формула 1.

«Мы ничего не заработаем на такой гонке, – оценил спортивный директор Зандфорта Ян Ламмерс последствия Гран При с пустыми трибунами. – При этом нам потребуется потратить много времени и сил, чтобы все устроить. Нам необходимо удостовериться, что это будет иметь финансовый смысл для автодрома.

Если говорить просто, то вот вам ответ: гонка не должна стоить нам ни цента. Так что если FOM и Liberty захотят провести в Зандфорте гонку без зрителей, им придется компенсировать все операционные затраты.

Я понимаю, что теперь для возвращения Формулы 1 в Нидерланды нам может потребоваться еще год. Но мы прождали 35 лет. Подождем 36. Будет даже лучше провести гонку, когда пандемия коронавируса окончательно закончится. Тогда нам не придется вводить никаких мер социального дистанцирования и мы сможем провести нормальный Гран При.

Когда нам позволят организовать полноценный гоночный уик-энд, то он превратится в гигантскую вечеринку на тысячу человек».

Гран При Нидерландов последний раз фигурировал в календаре в 1985 году. В этом сезоне Зандфорт должен был вернуться в Формулу 1: голландский этап был намечен на 3 мая. Из-за карантина гонку отложили на неопределенный срок.

Уже после объявления о переносе власти страны продлили запрет на массовые мероприятия до сентября. Это значит, что организаторы Гран При не смогут устроить гонку в Зандфорте в августе, когда для этого будут свободные выходные в графике Ф1. Такое развитие событий почти не оставляет шансов на проведение этапа в Нидерландах в сезоне-2020.