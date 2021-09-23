В Netflix заинтересовались покупкой Формулы 1
Популярный стриминговый сервис рассматривает возможность выкупа прав на чемпионат мира
Поклонникам Ф1 Netflix известен благодаря нескольким сезонам документальной ленты Drive to Survive, а также биографическим фильмам об Айртоне Сенне и Михаэле Шумахере.
Между тем, как рассказал генеральный директор компании Рид Хастингс, сейчас Netflix всерьез изучает возможность выкупа у Liberty Media коммерческих прав на Формулу 1.
«Если говорить об освещении спорта, то тут у нас нет возможности контроля, – приводит его слова Der Spiegel. – К примеру, мы не владеем [немецкой футбольной] Бундеслигой. Потому они вправе заключать контракты с кем и когда захотят.
Но такого рода контроль просто обязателен, если мы захотим делать серьезные предложения своим клиентам».
Сейчас интерес к покупке Ф1 есть не только у Netflix. Недавно в паддоке появились слухи, что права на спорт у Liberty Media собираются выкупить саудовские инвесторы.
«Несколько лет назад Формула 1 сменила владельцев, – продолжил Хастингс. – Тогда мы не входили в число тех, кто хотел купить ее. Сейчас мы всерьез раздумываем об этом».
Он добавил, что у Netflix есть собственные причины интереса к спорту, связанные со спецификой деятельности сервиса.
«Netflix занимается развлечениями, а не журналистикой, – отметил глава компании. – Но у нас, разумеется, есть собственные стандарты и этические принципы».
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