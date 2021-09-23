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Формула 1 Новость

В Netflix заинтересовались покупкой Формулы 1

Популярный стриминговый сервис рассматривает возможность выкупа прав на чемпионат мира

В Netflix заинтересовались покупкой Формулы 1

Поклонникам Ф1 Netflix известен благодаря нескольким сезонам документальной ленты Drive to Survive, а также биографическим фильмам об Айртоне Сенне и Михаэле Шумахере.

Между тем, как рассказал генеральный директор компании Рид Хастингс, сейчас Netflix всерьез изучает возможность выкупа у Liberty Media коммерческих прав на Формулу 1.

«Если говорить об освещении спорта, то тут у нас нет возможности контроля, – приводит его слова Der Spiegel. – К примеру, мы не владеем [немецкой футбольной] Бундеслигой. Потому они вправе заключать контракты с кем и когда захотят. 

Но такого рода контроль просто обязателен, если мы захотим делать серьезные предложения своим клиентам».

Сейчас интерес к покупке Ф1 есть не только у Netflix. Недавно в паддоке появились слухи, что права на спорт у Liberty Media собираются выкупить саудовские инвесторы.

«Несколько лет назад Формула 1 сменила владельцев, – продолжил Хастингс. – Тогда мы не входили в число тех, кто хотел купить ее. Сейчас мы всерьез раздумываем об этом».

Он добавил, что у Netflix есть собственные причины интереса к спорту, связанные со спецификой деятельности сервиса.

«Netflix занимается развлечениями, а не журналистикой, – отметил глава компании. – Но у нас, разумеется, есть собственные стандарты и этические принципы».

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