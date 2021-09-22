Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Вольф нашел решение для новичков Ф1. Это третья машина Следующая / Боттас назвал трех главных конкурентов Mercedes в Сочи
Формула 1 / Гран При России Новости

В Netflix задумались о трансляции гонок Формулы 1

Автор:
, Редактор

Глава вещательной компании допустил заключение контракта на трансляцию этапов Формулы 1 при условии предоставления контроля со стороны организаторов чемпионата

В Netflix задумались о трансляции гонок Формулы 1

После успеха биографического фильма «Шумахер», а также документального сериала Drive to Survive от видеовещательной корпорации Netflix, ее сооснователь и руководитель Рид Хастингс допустил возможность покупки прав и на трансляцию заездов Формулы 1 в прямом эфире. Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Spiegel.

«Несколько лет назад, когда продавались права на трансляцию Формулы 1, мы не были в числе претендентов, – напомнил Хастингс. – Теперь же мы определенно это рассмотрели.

Однако Netflix является развлекательным сервисом, а не средством массовой информации. У нас свои стандарты и этические принципы. Вот почему до сих пор мы не транслировали спорт в прямом эфире. Проблема в том, что мы не контролируем источник трансляции. И если речь дойдет до переговоров с Формулой 1 мы определенно потребуем для себя какого-то контроля».

Считается, что именно сотрудничество с Netflix привело к существенному росту популярности Формулы 1 у американских зрителей. Помимо упомянутого сериала Drive to Survive и биографического фильма о Михаэле Шумахере, у сервиса есть документальный фильм о Хуане-Мануэле Фанхио, а также сейчас снимается фильм «Формула» с Робертом де Ниро.

Читайте также:

Билеты
Поделились
Комментарии
Вольф нашел решение для новичков Ф1. Это третья машина

Предыдущая новость

Вольф нашел решение для новичков Ф1. Это третья машина

Следующая новость

Боттас назвал трех главных конкурентов Mercedes в Сочи

Боттас назвал трех главных конкурентов Mercedes в Сочи
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Honda призналась, что улучшила силовую установку Ферстаппена

3 ч
2
Формула 1

Вольф нашел решение для новичков Ф1. Это третья машина

4 ч
3
Формула 1

Баттон: Хэмилтон наивно строил команду вокруг себя

22 ч
4
Формула 1

Технический анализ: что спасло голову Хэмилтона от удара Red Bull

20 ч
5
Формула 1

Боттас назвал трех главных конкурентов Mercedes в Сочи

3 ч
Самое важное:
Что мешает Мазепину в Формуле 1? Версия Ральфа Шумахера
Формула 1

Что мешает Мазепину в Формуле 1? Версия Ральфа Шумахера

6мин
Гран При России напомнил Мазепину о былых успехах
Формула 1

Гран При России напомнил Мазепину о былых успехах

2 ч
Глава Alpine: Мы в Ф1 минимум на пять лет
Формула 1

Глава Alpine: Мы в Ф1 минимум на пять лет

2 ч
Honda призналась, что улучшила силовую установку Ферстаппена
Формула 1

Honda призналась, что улучшила силовую установку Ферстаппена

3 ч
Боттас назвал трех главных конкурентов Mercedes в Сочи
Формула 1

Боттас назвал трех главных конкурентов Mercedes в Сочи

3 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Сергей Иванов
Что мешает Мазепину в Формуле 1? Версия Ральфа Шумахера Гран При России
Формула 1

Что мешает Мазепину в Формуле 1? Версия Ральфа Шумахера

Toyota Hilux для «Дакара» лишилась двух цилиндров Новый Toyota Hilux
Дакар

Toyota Hilux для «Дакара» лишилась двух цилиндров

Гран При России напомнил Мазепину о былых успехах Гран При России
Формула 1

Гран При России напомнил Мазепину о былых успехах

Самое читаемое Сегодня

Honda призналась, что улучшила силовую установку Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

Honda призналась, что улучшила силовую установку Ферстаппена

Вольф нашел решение для новичков Ф1. Это третья машина
Формула 1 Формула 1

Вольф нашел решение для новичков Ф1. Это третья машина

Баттон: Хэмилтон наивно строил команду вокруг себя
Формула 1 Формула 1

Баттон: Хэмилтон наивно строил команду вокруг себя

Технический анализ: что спасло голову Хэмилтона от удара Red Bull
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: что спасло голову Хэмилтона от удара Red Bull

Боттас назвал трех главных конкурентов Mercedes в Сочи
Формула 1 Формула 1

Боттас назвал трех главных конкурентов Mercedes в Сочи

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса
Формула 1 Формула 1

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса

Toyota Hilux для «Дакара» лишилась двух цилиндров
Дакар Дакар

Toyota Hilux для «Дакара» лишилась двух цилиндров

Хэмилтон 9 раз сталкивался с соперниками по борьбе за титул. Он специально?
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон 9 раз сталкивался с соперниками по борьбе за титул. Он специально?

Самое важное:

Что мешает Мазепину в Формуле 1? Версия Ральфа Шумахера
Формула 1 Формула 1

Что мешает Мазепину в Формуле 1? Версия Ральфа Шумахера

Гран При России напомнил Мазепину о былых успехах
Формула 1 Формула 1

Гран При России напомнил Мазепину о былых успехах

Глава Alpine: Мы в Ф1 минимум на пять лет
Формула 1 Формула 1

Глава Alpine: Мы в Ф1 минимум на пять лет

Honda призналась, что улучшила силовую установку Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

Honda призналась, что улучшила силовую установку Ферстаппена

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.