В Netflix задумались о трансляции гонок Формулы 1

После успеха биографического фильма «Шумахер», а также документального сериала Drive to Survive от видеовещательной корпорации Netflix, ее сооснователь и руководитель Рид Хастингс допустил возможность покупки прав и на трансляцию заездов Формулы 1 в прямом эфире. Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Spiegel.

«Несколько лет назад, когда продавались права на трансляцию Формулы 1, мы не были в числе претендентов, – напомнил Хастингс. – Теперь же мы определенно это рассмотрели.

Однако Netflix является развлекательным сервисом, а не средством массовой информации. У нас свои стандарты и этические принципы. Вот почему до сих пор мы не транслировали спорт в прямом эфире. Проблема в том, что мы не контролируем источник трансляции. И если речь дойдет до переговоров с Формулой 1 мы определенно потребуем для себя какого-то контроля».

Считается, что именно сотрудничество с Netflix привело к существенному росту популярности Формулы 1 у американских зрителей. Помимо упомянутого сериала Drive to Survive и биографического фильма о Михаэле Шумахере, у сервиса есть документальный фильм о Хуане-Мануэле Фанхио, а также сейчас снимается фильм «Формула» с Робертом де Ниро.

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