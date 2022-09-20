«В начале сезона мы были последними». Зайдль напомнил о прогрессе McLaren
По признанию руководителя команды, проблемы с перегревом тормозов на зимних тестах до сих пор сказываются на выступлениях McLaren
После радикальной смены регламента Формула 1 провела первую предсезонную сессию на машинах 2022 года в прохладной Барселоне. Там гонщик McLaren Ландо Норрис показал четвертую скорость, уступив лишь соперникам из Mercedes и Red Bull.
Но стоило участникам чемпионата переехать в жаркий Бахрейн, как оказалось, что у оранжевых MCL36 есть серьезная проблема – тормоза перегреваются, не позволяя проезжать больше нескольких кругов подряд.
К первому Гран При сезона на трассе в Сахире конструкторам пришлось готовить временное решение. Все это выбило подготовку из графика, и в итоге Норрис с Даниэлем Риккардо стартовали лишь с 13-й и 18-й позиций, а гонку закончили во втором десятке.
Сейчас McLaren ведет острый спор с Alpine за четвертое место в Кубке конструкторов – при этом, по словам ее главы Андреаса Зайдля, сложности на старте чемпионата до сих пор напоминают о себе.
«Разумеется, они не помогли нам, – рассказал немецкий специалист. – На их решение пришлось потратить уйму ресурсов. Конечно, мы бы хотели вместо этого пустить их на развитие машины, особенно в той фазе сезона.
Думаю, [с новым шасси] нам удалось ощутимо продвинуться вперед в тех областях, где год назад были сложности. Но в то же время, по ходу всего сезона мы были не столь сильны, как по ходу двух последних лет».
Механик работает с передними тормозами McLaren MCL36
Фото: Эрик Юниус
Он добавил: «Можно вспомнить, каким сложным для нас было начало из-за проблем с тормозами в Бахрейне. Мы изначально оказались в догоняющих на старте новой эры Формулы 1. Разумеется, на такое никто не рассчитывал. Но затем нам удалось отыграться.
Мы не забыли, как провели первую гонку в Бахрейне: фактически, мы были тогда в самом конце пелотона».
Зайль признал, что из-за слабого начала чемпионата сражение с Alpine получилось куда более сложным: «Позитивный момент в том, что мы смогли продвинуться вперед, а наши обновления показали свою эффективность и подтвердили хорошую корреляцию.
Но из-за проблемного старта мы должны признать, что сейчас можем бороться только за четвертое-пятое места. Впрочем, с учетом того, что было, это не так и плохо».
За шесть Гран При до конца сезона Alpine опережает McLaren на 18 очков в Кубке конструкторов.
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