В Муджелло намекнули на скорое объявление о гонке Ф1

Организаторы Формулы 1 пока озвучили свои планы лишь на восемь Гран При, которые пройдут на европейских трассах за два месяца. Пока календарь чемпионата-2020 обрывается на этапе в Монце, который состоится в первые выходные сентября.

И хотя дальнейшая часть сезона еще не обрела окончательных очертаний, новости из Италии позволяют говорить, что страна почти наверняка получит еще один этап, который состоится 11-13 сентября.

Дарио Нарделлу – главу провинции Флоренция, где находится автодром «Муджелло» – на одном из местных мероприятий спросили о шансах получить этой осенью этап Формулы 1. Он ответил: «Думаю, мы никогда еще не были настолько близко к возможности увидеть Ф1 во Флоренции и на трассе «Муджелло».

Мы держим кулаки, чтобы Формуле 1 удалось провести в этом году вторую итальянскую гонку. Все почти решено, так что мы впервые в истории сможем принять соревнования, которые останутся в летописях истории мировых гонок и Флоренции».

Марко Феррари, глава автоклуба ACI-CSAI, подтвердил Motorsport.com факт переговоров с боссами Ф1 о проведении второго Гран При.

Трасса «Муджелло», построенная в 1974 году, никогда в своей истории не принимала гонки Ф1, однако там часто проходили тесты – в последний раз в 2012 году. До сезона-2006 в Италии проходили два Гран При – кроме Монцы чемпионат мира приезжал на Гран При Сан-Марино в Имолу.

Если гонка в Муджелло состоится, для Ferrari она станет 1000-м этапом в Формуле 1.