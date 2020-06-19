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Формула 1 / Новость

В Муджелло намекнули на скорое объявление о гонке Ф1

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В Муджелло намекнули на скорое объявление о гонке Ф1
Автор:
19 июн. 2020 г., 10:48

Соревнования на тосканской трассе с высокой вероятностью пройдут через неделю после Монцы – это будет 1000-й этап чемпионатов мира для Ferrari

Организаторы Формулы 1 пока озвучили свои планы лишь на восемь Гран При, которые пройдут на европейских трассах за два месяца. Пока календарь чемпионата-2020 обрывается на этапе в Монце, который состоится в первые выходные сентября. 

И хотя дальнейшая часть сезона еще не обрела окончательных очертаний, новости из Италии позволяют говорить, что страна почти наверняка получит еще один этап, который состоится 11-13 сентября. 

Дарио Нарделлу – главу провинции Флоренция, где находится автодром «Муджелло» – на одном из местных мероприятий спросили о шансах получить этой осенью этап Формулы 1. Он ответил: «Думаю, мы никогда еще не были настолько близко к возможности увидеть Ф1 во Флоренции и на трассе «Муджелло».

Мы держим кулаки, чтобы Формуле 1 удалось провести в этом году вторую итальянскую гонку. Все почти решено, так что мы впервые в истории сможем принять соревнования, которые останутся в летописях истории мировых гонок и Флоренции».

Марко Феррари, глава автоклуба ACI-CSAI, подтвердил Motorsport.com факт переговоров с боссами Ф1 о проведении второго Гран При. 

Трасса «Муджелло», построенная в 1974 году, никогда в своей истории не принимала гонки Ф1, однако там часто проходили тесты – в последний раз в 2012 году. До сезона-2006 в Италии проходили два Гран При – кроме Монцы чемпионат мира приезжал на Гран При Сан-Марино в Имолу.

Если гонка в Муджелло состоится, для Ferrari она станет 1000-м этапом в Формуле 1.

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Серия Формула 1
Автор Маттео Нуньес

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