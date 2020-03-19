В Монако подготовят трассу для Формулы 1 вопреки вспышке коронавируса

Гран При Монако в изначальном календаре Ф1 был намечен на 24 мая. После отмены нескольких этапов в связи с пандемией Covid-19 некоторое время считалось, что самая пафосная гонка сезона также не состоится. Однако в последние дни все чаще слышны предположения, что именно в княжестве может стартовать новый чемпионат мира.

Как и по всей Европе, в Монако приняты ограничительные меры для сдерживания эпидемии – но в них специально сделана оговорка, что даже сейчас можно вести работы на участке от «эски» после тоннеля до поворота Tabac. Там проходит набережная Соединенных Штатов.

В заявлении советника министерства городского планирования Мари-Пьер Грамальи сказано: «Эти работы могут продолжаться до момента, пока не принято решение о переносе или отмене Гран При, поскольку сохраняется вероятность его проведения в хороших условиях».

Ранее в Монако запретили работу кафе, баров, ночных клубов и кинотеатров, также были закрыты школы.

В понедельник в княжестве был зафиксирован девятый случай положительного анализа на коронавирус. Инфекцию обнаружили у главы правительства Сержа Телле, который теперь работает из дома.

Особенность трассы Гран При Монако состоит в том, что ее обустройство требует значительного времени. Всю инфраструктуру возводят к началу мая, когда улицы перекрывают в первый раз и проводят этап Формулы Е либо исторический фестиваль. После этого городское движение возобновляется, но комплекс боксов, трибуны и все остальное сохраняют до уик-энда Формулы 1.

Автомобильный клуб Монако уже закрыл свой офис, но объявил, что оба события «по состоянию на настоящий момент ожидаются в намеченные сроки». Так как Формула Е приезжала в княжество год назад, в 2020-м должен пройти фестиваль исторических гонок. В этом заезде выступит Пастор Мальдонадо за рулем Maserati 1937 года.

В четверг руководители команд Формулы 1, боссы Liberty Чейз Кэри и Росс Браун, а также президент FIA Жан Тодт проведут телефонную конференцию, на которой среди прочего обсудят календарь нынешнего сезона.