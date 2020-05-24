В Монако оценили потери от отмены Гран При почти в 100 миллионов евро

В эти дни, если бы не вирусная пандемия, внимание всех поклонников автоспорта и гламура было бы приковано к Гран При Монте-Карло. Однако еще в середине марта власти средиземноморского государства объявили, что впервые с 1954 года их гонка не состоится.

При этом сразу было сказано, что в связи со спецификой городского этапа речь идет именно о полной отмене, а не о переносе на неопределенный срок, как в случае с большинством других гонок.

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Тем временем журналисты La Gazzetta dello Sport опубликовали любопытное исследование, проведенное несколько лет назад Институтом статистики и экономики Монако. В нем оценивается та сумма, которую местный бюджет получает от Гран При.

По результатам вычислений получается, что за четыре дня участники Формулы 1, серий поддержки и гости уик-энда тратят в общей сложности 68,3 млн евро.

Из этой суммы 18 млн приходится на отели, столько же на кафе и рестораны, и чуть меньше платят за право прохода на частную собственность – речь о тех гостях этапа, кто предпочитает смотреть гонки с чужих яхт и балконов. Еще около десяти миллионов тратится на сувениры и транспорт (главным образом на аренду вертолетов).

Плюс к этому, более 22 млн евро княжество получает от Автоклуба Монако за работы по подготовке и организации Гран При – в частности, перекладку асфальта на трассе, – а также право размещать на своей территории рекламные банеры.

В сумме получается более 90 миллионов ежегодно. Увы, в этом сезоне Монте-Карло осталось без столь солидной суммы, а мы все – без самого необычного этапа современной Ф1.