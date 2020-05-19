В Монако назвали точную дату следующего Гран При Формулы 1

Стала известна первая дата из календаря Формулы 1 сезона-2021. Эту информацию обнародовали организаторы Гран При Монако. Следующая гонка Ф1 в Монте-Карло пройдет 23 мая 2021 года.

Устроители городского этапа из Автомобильного клуба Монако составили график, куда войдет не только этап Формулы 1, но и исторический Гран При Монако, а также заезд Формулы Е. Эти гонки проходят на той же трассе, что и Ф1. Обычно организаторы чередуют две указанные гонки: Формула Е проходит по нечетным годам, а исторический Гран При по четным.

В 2020 году заезд на раритетных автомобилях сорвался из-за пандемии коронавируса. Чтобы компенсировать отмененную гонку, в княжестве решили провести ее в следующем году. Исторический Гран При запланировали на 23-25 апреля 2021 года, а этап Формулы Е на 8 мая.

Ради того, чтобы успеть подготовить временную трассу сразу к трем гоночным уик-эндам, в Монако начнут сооружать автодром заранее. Обычно в стране начинают монтировать отбойники, боксы и трибуны в середине марта; в 2021 году к работам приступят в феврале.

С 2022 года в Монако вернутся к традиционной схеме с чередованием гонок. Автомобильный клуб этого княжества даже назвал точную дату исторического Гран При-2022: он намечен на 13-15 мая. Если традиционный двухнедельный перерыв между заездом на раритетных автомобилях и Гран При Формулы 1 сохранится, то этап Ф1 в Монако 2022 года пройдет с 26 по 29 мая.