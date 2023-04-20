В Michelin объяснили, почему их не привлекает Формула 1

В декабре 2005-го Michelin объявила, что предстоящий сезон станет для нее последним в Формуле 1. Мотив такого решения был очень простым: с 2007 года чемпионат переходил на формат с единственным поставщиком, а такой подход категорически не устраивал представителей Бибендума.

Так первым шинным монополистом Ф1 в XXI веке стала компания Bridgestone, а с 2011 года ее сменила Pirelli, которая работает в Больших Призах до настоящего времени. В марте FIA объявила, что начинает поиск поставщика, который получит контракт на 2025-27 годы с возможностью опциона еще на сезон.

И хотя Формула 1 в последнее время отказалась от резины, которая быстро изнашивается – такой подход тоже был не по душе Michelin, – французы все равно не испытывают никакого интереса к Большим Призам, хотя и следят за развитием событий.

«Вопрос в том, как использовать технологии для создания классного шоу, – написал генеральный директор компании Флоран Менего в своей колонке для The Drive. – Именно об этом мы уже долгое время ведем переговоры с Ф1, но пока так и не смогли прийти к согласию. Они говорят, что нужна зрелищность и практически самоуничтожаемые шины. Но мы просто не в курсе, как делать такие. Так что договориться не получается.

Команды прекрасно понимают, что главное требование к шинам – эффективность с первого до последнего круга. Гонщики постоянно говорят, что им интересно постоянно атаковать. А потом я слышу, как Формула 1, которую я очень люблю, отвечает: "Нет-нет, это невозможно"…»

Босс шинников добавил, что для Michelin крайне важным остается возможность использовать гоночные технологии в серийной продукции.

«Прежде всего, важно помнить, зачем Michelin вообще участвует в гонках, – продолжил он. – И в первую очередь это совсем не шоу. И не продвижение бренда. Это технологии. Гонки нужны нам, так как это наилучший способ проверить их быстро и эффективно. После этого, конечно, есть и другие соображения, включая зрелищность и узнаваемость. Хотя по узнаваемости Michelin и так является одним из мировых лидером. Здесь у нас и так порядок».

Недавно французы ушли из Формулы Е, уступив серию конкурентам из Hankook, однако до 2026 года Бибендум останется в MotoGP.

«Там мы готовим три уникальных состава шин для каждой трассы, – объяснил Менего. – Более того, шины отличаются для мотоциклов разных марок. У нас есть возможность влиять на регламент, а это позволяет обеспечивать классное шоу без лишней траты материалов и денег – нас такое очень устраивает.

В MotoGP может победить любая команда из числа лидеров. И они сами говорят, какие шины хотели бы получить от нас. Именно по этим причинам мы не вернемся в Формулу 1».