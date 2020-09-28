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Формула 1 / Гран При России / Новость

В Mercedes знали, что нарушили правила. Но думали отделаться без штрафа

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В Mercedes знали, что нарушили правила. Но думали отделаться без штрафа
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Команда сочла ситуацию с Хэмилтоном спорной, и потому ждала только выговора

На Гран При России Льюис Хэмилтон получил сразу два 5-секундных штрафа за тренировку стартов в неположенном месте перед началом гонки. После гонки и сам Хэмилтон, и босс Mercedes Тото Вольф были с такими решениями не согласны.

Но позднее старший инженер команды Эндрю Шовлин признал, что уже увидев место, где тренируется Хэмилтон, в Mercedes стали ждать известий от судей. Правда, надеялись обойтись без штрафа.

«Там есть места, где на асфальте нарисованы специальные квадраты, и надо там проводить старты, – рассказал Шовлин. – А потом идет общая зона. И часто, если в квадратах много резины, то они не отражают состояния асфальта на решетке. Тогда пилоты и инженеры ищут что-то более подходящее. 

Льюис просто спросил нас, может ли он проехать подальше. А мы не поняли, насколько дальше он решил проехать. Первый эпизод мы не видели, а когда увидели второй, подумали, что судьям это не понравится.

Но мы не сочли это опасным. И поскольку он все делал на правой стороне после выезда с пит-лейна, как и сказано в правилах, мы решили, что ситуация достаточно спорная, чтобы судьи ограничились выговором. 

Нас не удивило, что судьям не понравилось выбранное Льюисом место. И понятно, что об этом могли сообщить другие команды, FIA или сами стюарды».

Отметим, что вместе со штрафом Хэмилтон также получил два штрафных балла, которые поставили его почти на грань дисквалификации. Однако позднее стюарды прослушали переговоры, в которых команда разрешила пилоту тренироваться в неположенном месте, и отменили штрафные баллы, вместо этого выписав Mercedes денежный штраф.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Адам Купер

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