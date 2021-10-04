В Mercedes заговорили о замене мотора Хэмилтона в Турции

После того, как Валттери Боттасу пришлось стартовать в Сочи из конца решетки после замены мотора, аналогичная процедура может ждать и Льюиса Хэмилтона.

Ранее в команде Mercedes говорили, что у семикратного чемпиона есть возможность завершить чемпионат-2022 с использованием всего трех силовых установок, однако позже появились сомнения в надежности и предположения о необходимости новых замен.

В календаре впереди Гран При Турции – трасса, на которой год назад Mercedes смотрелась предпочтительнее Red Bull. Как рассказал Sky Sports глава чемпионской команды Тото Вольф, этот этап может стать местом замены мотора у Льюиса.

«Это возможно, – признал австриец. – Но как и когда провести замену, окончательно мы пока не решили».

Он добавил: «Важнее всего сейчас избежать схода из-за технического отказа. Нет ничего страшного, если ты финишируешь вторым или третьим. Это нормально, чемпионат длинный. Но вот если не финишировать…

Сейчас мы изучаем параметры оставшихся моторов, чтобы убедиться, что с ними не будет никаких проблем».

Говоря о том, какой расстановки сил можно ожидать в Стамбуле, Вольф уклонился от прогнозов.

«Прежде Льюис был там великолепен, – сказал гоночный босс Mercedes. – Но каждую гонку надо рассматривать отдельно. Сейчас делать прогнозы сложно, так как машины очень близки по силам. Мне самому очень интересно, как все будет развиваться».

Хэмилтон дважды выигрывал Гран При Турции, но уступает рекордсмену этой трассы Фелипе Массе, который был сильнейшим трижды.