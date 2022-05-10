В Mercedes задумались об отказе от «беспонтонной» схемы

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Чемпионы мира восьми последних лет столкнулись с большими сложностями после смены регламента – машина W13, построенная по смелой схеме с минималистичными понтонами, оказалась подвержена сильным колебаниям на высокой скорости, что вынуждает увеличивать ее дорожный просвет и жертвовать скоростью.

В Mercedes уже признали, что проблема носит серьезный характер, и ожидать ее быстрого решения не приходится.

На ближайший этап в Испании команда привезет масштабный пакет обновлений, который должен ответить на несколько принципиальных вопросов и обозначить направление дальнейшей работы над машиной.

Отвечая на вопрос Motorsport.com о том, сохраняется ни вероятность смены концепции W13 и возврат к большим понтонам, которые использовались на самых первых тестах, глава команды Тото Вольф ответил: «Мы не исключаем никакие варианты. Нам важно дать своим сотрудникам возможность сомнений, это им только на пользу.

Прежде они создавали отличные машины, и мы считаем такой подход к работе верным. Барселона станет тем моментом, когда мы получим возможность проверить февральские данные и собрать больше данных.

Меня самого уже раздражает повторение всех этих слов про сбор данных, но это физика, а не мифология. И вы должны здесь полагаться именно на информацию».

На зимних тестах в Барселоне у Mercedes W13 были полноразмерные понтоны Фото: Джорджо Пиола

По ходу Гран При Испании – на трассе, где команда уже работала по ходу тестов – Mercedes планирует установить, насколько теоретическая концепция их машины отличается от ее практического поведения. Прежде у инженеров не было возможности сравнить данные о поведении двух версий шасси в одинаковых или близких условиях.

«Та машина, что была у нас на презентации [и первых тестах] в теории намного медленнее, – объяснил Вольф. – Но нам важно, чтобы нынешняя стала понятной и предсказуемой для пилотов».

Он добавил, что принципиальное решение о будущем необходимо принять как можно скорее: «Думаю, пока мы будем придерживаться нынешней концепции. Если у тебя нет веры, надо дать шанс другому варианту. И если уж все менять, то сейчас.

Но мы верим в свою идею. И не хотим пробовать что-то еще, чтобы понять, понравится или нет. Пока все хорошо.

Чтобы отказаться от нее, надо понять, чем она плоха – и чем хороша другая. Ответы на эти вопросы мы намерены получить в Барселоне, именно там станет понятно, что у нас с корреляцией данных. Тогда-то и придет время задать самим себе вопрос, а не ошиблись ли мы».

После пяти прошедших Гран При Mercedes занимает третье место в Кубке конструкторов. Пока высшими достижениями ее пилотов остаются пятое место на старте гонки и третье – на финише.

Гран При Испании пройдет 20-22 мая.