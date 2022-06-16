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Формула 1 / Гран При Канады Новости

В Mercedes уточнили задачу Расселла в 2022 году. Речь не о титуле

От молодого пилота требуется всего лишь финишировать. Но в каждой гонке

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В Mercedes уточнили задачу Расселла в 2022 году. Речь не о титуле
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Позади уже более трети сезона Формулы 1 2022 года, и команда Mercedes по скорости пока ни разу не претендовала на лидерство не только в чемпионате, но и в отдельной гонке. Еще интереснее, что пока дебютант «Серебряных стрел» Джордж Расселл показывает результаты лучше, чем семикратный чемпион Льюис Хэмилтон.

Традиционно за несколько дней до следующего этапа кто-то из руководителей Mercedes рассказывает о положении дел в команде. На этой неделе такая честь выпала стратегу Джеймсу Воулзу, который, в частности, рассказал о том, какую цель в новых реалиях ставят перед Расселлом.

«Задачу для Джорджа до конца сезона я бы определил так: если команда не допускает ошибок, он должен финишировать в каждой гонке, – сказал Воулз. – Пусть набирается опыта, а мы постараемся улучшить ему машину.

Как только автомобиль поедет быстрее, у него появится возможность чаще подниматься на подиумы, а может и бороться за победы. То же касается и Льюиса. У нас двое лучших пилотов в чемпионате, и это не только мое мнение. Он соскучились по победам, так что нам нужно поскорее улучшить их машины, чтобы они могли бороться впереди».

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