В Mercedes усомнились в необходимости DAS

На предсезонных тестах в Барселоне Mercedes удивила всех новой системой двойного руления DAS, которая позволяет пилотам менять развал колес по ходу движения. Появление системы вызвало обильные споры среди других команд. Однако, пилот Mercedes Валттери Боттас пока не уверен в том, как система будет использована в ходе сезона.

«Мы изучали DAS все лучше с каждым заездом, – сказал финн. – На тестах у инженеров больше возможности изучить данные и объяснить пилотам, как лучше использовать систему.

Но в каких ситуациях она дает преимущество, на каких трассах и насколько оно будет велико – остается вопросом. Мы рады, что у нас есть DAS, и сейчас она работает гладко, мы начали делать все на автомате, не задумываясь. Думаем, что используем ее лучшим образом.

Будем ли мы использовать DAS в Мельбурне? Не вижу причин для отказа».

Партнер Боттаса Льюис Хэмилтон заверил, что от него использование DAS вообще не требует усилий.

«Пока я ее особо не использую, – сказал британец. – Иногда тренируешься с ней, иногда без нее. Не знаю, как часто мы будем ее использовать».