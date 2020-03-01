В Mercedes усомнились в необходимости DAS

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
59 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
66 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
94 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
101 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
115 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
122 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
136 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
150 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
178 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
185 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
199 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
206 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
220 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
234 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
241 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
255 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
269 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

В Mercedes усомнились в необходимости DAS

Поделились
Комментарии
В Mercedes усомнились в необходимости DAS
Автор:
, Редактор Ф1
1 мар. 2020 г., 07:13

Пилоты чемпионской команды пока не знают, как много пользы принесет им новая система руления.

На предсезонных тестах в Барселоне Mercedes удивила всех новой системой двойного руления DAS, которая позволяет пилотам менять развал колес по ходу движения. Появление системы вызвало обильные споры среди других команд. Однако, пилот Mercedes Валттери Боттас пока не уверен в том, как система будет использована в ходе сезона.

«Мы изучали DAS все лучше с каждым заездом, – сказал финн. – На тестах у инженеров больше возможности изучить данные и объяснить пилотам, как лучше использовать систему.

Но в каких ситуациях она дает преимущество, на каких трассах и насколько оно будет велико – остается вопросом. Мы рады, что у нас есть DAS, и сейчас она работает гладко, мы начали делать все на автомате, не задумываясь. Думаем, что используем ее лучшим образом. 

Будем ли мы использовать DAS в Мельбурне? Не вижу причин для отказа».

Партнер Боттаса Льюис Хэмилтон заверил, что от него использование DAS вообще не требует усилий. 

«Пока я ее особо не использую, – сказал британец. – Иногда тренируешься с ней, иногда без нее. Не знаю, как часто мы будем ее использовать».

Читайте также:

Следующая новость
Ferrari потребовала от Формулы 1 гарантий допуска сотрудников команды в Австралию

Предыдущая новость

Ferrari потребовала от Формулы 1 гарантий допуска сотрудников команды в Австралию
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Люк Смит

База данных

German GP

German GP

31 июл. - 1 авг.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Воскресенье, гонка
пн 1 дек.
вт 2 дек.
19:03
00:53
Воскресная гонка
пн 1 дек.
вт 2 дек.
19:03
00:53
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Расследование Motorsport.com: подлинная история сделки FIA и Ferrari

2
Формула 1

В Mercedes усомнились в необходимости DAS

29мин
3
Формула 1

Ferrari потребовала от Формулы 1 гарантий допуска сотрудников команды в Австралию

4
24 часа Ле-Мана

«Увольтесь и верните ваши зарплаты». Боссов Aston Martin застыдили соперники

5
24 часа Ле-Мана

Опубликован «антирекордный» стартовый лист «24 часов Ле-Мана»

Последние видео

Подвеска Red Bull крупным планом: разбираемся, как все устроено 01:52
Формула 1

Подвеска Red Bull крупным планом: разбираемся, как все устроено

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020 01:18
Формула 1

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri 00:44
Формула 1

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса? 00:38
Формула 1

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса?

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам 01:00
Формула 1

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам

Самое важное:

В Mercedes усомнились в необходимости DAS
F1

В Mercedes усомнились в необходимости DAS

Ferrari потребовала от Формулы 1 гарантий допуска сотрудников команды в Австралию
F1

Ferrari потребовала от Формулы 1 гарантий допуска сотрудников команды в Австралию

Расследование Motorsport.com: подлинная история сделки FIA и Ferrari
F1

Расследование Motorsport.com: подлинная история сделки FIA и Ferrari

Red Bull объедет пробки в Зандфорте по пляжу. Экологи в шоке
F1

Red Bull объедет пробки в Зандфорте по пляжу. Экологи в шоке

Видеоблог Евгения Сафронова: фотошпионаж в Формуле 1
F1

Видеоблог Евгения Сафронова: фотошпионаж в Формуле 1

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
21 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.