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В Mercedes усомнились, что повторят в Монреале результат Барселоны

По мнению Эндрю Шовлина, выступление команды в Испании было очень удачным, однако повторить его на следующем Гран При будет гораздо сложнее

Александр Кабановский
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Пакет обновлений для Mercedes W14, который команда подготовила к этапу в Монако, отлично показал себя на испанском Гран При, позволив Льюису Хэмилтону с Джорджем Расселлом впервые с 2022 года вдвоем подняться на призовой пьедестал, даже несмотря на сложности младшего из британцев в квалификации. 

В традиционном брифинге по итогам этапа главный гоночный инженер Эндрю Шовлин объяснил, что именно позволило команде сделать столько серьезный шаг вперед. 

«Дело в том, что наш пакет отлично работает как раз на трассах вроде барселонской, – рассказал он. – Он предназначен прежде всего для быстрых участков. 

Но важно помнить, что мы и без обновлений наверняка смотрелись бы [на «Каталунье»] неплохо, так как машина обычно сильна на быстрых трассах, где определяющим является поведение передка. 

В итоге мы смогли добиться хорошего баланса и высокого темпа в гоночной конфигурации. Но на следующей неделе мы поедем в Монреаль, а там совсем другая трасса.  

Из-за большого количества медленных поворотов и множества прямых мы ожидаем, что там нам будет сложнее. Не думаю, что у нас получится наступать на пятки Red Bull. Так что мы нацеливаемся на борьбу с Ferrari, Aston Martin, возможно, даже Alpine».

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Шовлин продолжил: «Здорово, когда ты участвуешь в споре за самые высокие позиции. Предыдущие гонки сложились для нас непросто, потому было здорово заработать так много очков и впервые за долгое время увидеть обоих пилотов на пьедестале. 

Но чего ожидать в Монреале? Я бы сказал, что все будет больше похоже на весенние гонки. Там нас наверняка ждет непростая борьба в большой группе. Это означает, что каждая доля секунды будет важна. Второе и десятое места наверняка разделят несколько десятых.

Мы рассчитываем на интересную гонку, но в воскресенье нам почти точно будет сложнее, чем в Барселоне».

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