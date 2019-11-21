В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Занимая второе место после старта, Хэмилтон на круг раньше своего главного соперника поехал в боксы, благодаря чему оказался впереди после остановки голландца из Red Bull, которому дополнительно помешал на пит-лейне Роберт Кубица.

Однако уже на следующем круге Ферстаппен провел обгон по внешнему радиусу первого поворота и восстановил статус-кво. Как оказалось, Максу во многом помогла разница в запасе энергии – в батареях Red Bull на тот момент ее оказалось значительно больше, чем у Mercedes.

Уступив позицию. Хэмилтон не стал стесняться в выражениях. «Эй, парни, вы мне сообщайте, когда у меня ****** батарея умирает! *****!», – сказал он по радио.

В конце следующего круга Льюис добавил: «У меня продолжается серьезная нехватка энергии, парни». Гоночный инженер Питер Боннингтон ответил ему: «Думаю, это эффект от использования режима Strat 8. Через круг вернись к Strat 7».

Вскоре инженер посоветовал Хэмилтону больше использовать движение накатом перед поворотами, на что тот поинтересовался: «У нас что, проблемы с мотором?» Боннингтон ответил: «Думаю, все в норме. Температура чуть выше. Ты все еще в режиме Strat 8».

Подводя итоги уик-энда в традиционном видео, глава инженерной бригады Mercedes Эндрю Шовлин пояснил, с чем были вызваны сложности чемпиона мира и какие выводы команда сделала из поражения в Бразилии.

«С батареей на его машине не было проблем, как и с другими компонентами, – сказал он. – Но в момент раннего пит-стопа мы перешли в особый режим использования энергии.

Он был задействован с круга заезда в боксы. Силовая установка начала расходовать больше, чем накапливать. Это происходило на круге заезда и на круге выезда. Следствием стало падение заряда.

Теперь мы понимаем, что должны стремиться не только переигрывать соперников, раньше заехав в боксы, но и всеми силами удерживать достигнутое. На этой неделе мы изучим, достаточно ли эффективен наш способ использования энергии и нельзя ли было предпринять что-то, что не позволило бы Максу выйти вперед».

Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон, который в Сан-Паулу руководил работой команды, замещая пропускавшего этап Тото Вольфа, добавил – знай команда о том, что Ферстаппен попадет в трафик на пит-лейне, все могло бы закончиться совершенно иначе.

«Если бы мы допустили, что пилот Williams заблокирует Макса, то не стали бы тратить столько энергии на том круге. Но задним умом все сильны», – сказал Эллисон.