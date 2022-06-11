Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Вольф раскритиковал Haas за критику Шумахера Следующая / Формула 1 отложила квалификацию в Баку
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

В Mercedes сравнили свою машину Ф1 с парашютом

По словам Тото Вольфа, только из-за большого лобового сопротивления пилоты на W13 теряют секунду на каждом круге в Баку

Автор:
В Mercedes сравнили свою машину Ф1 с парашютом
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

По итогам первого дня Гран При Азербайджана Джордж Расселл показал седьмую скорость, проиграв 1,3 секунды лучшему результату Шарля Леклера из Ferrari, а семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и вовсе остался 12-м. 

Причину такого отставания легко было обнаружить в таблице, где гонщики отсортированы по максимальной скорости в конце длинной бакинской прямой протяженностью 2,2 км. Там отставание Mercedes достигало 20 км/ч. 

Как объяснил руководитель сильнейшей команды восьми последних лет Тото Вольф, только из-за высокого лобового сопротивления машины W13 его пилоты теряли по секунде на круге.  

«Она так сопротивляется, что пилоты говорят, будто машине приходится тянуть за собой парашют, – объяснил австриец на субботней медиа-сессии. – Да, это позволило уменьшить "козление", но в результате мы проигрываем на прямых.

Другие машины тоже болтает, даже хуже, чем наши – но, например, у Ferrari это происходит на других участках трассы. Мы же прежде всего теряем в скорости на прямых. Как результат, общее время круга не самое хорошее. 

Потеря точно составляет несколько десятых, а вчера [в пятницу] мы проигрывали Ferrari и Red Bull по секунде».

Вольф добавил, что дело вовсе не в моторе, который традиционно был козырем Mercedes, а именно в аэродинамической конфигурации. 

«Наши мотористы отлично знают, как оптимизировать программное обеспечение и передачу мощности, – заверил Тото. – Они со всем разобрались по ходу сезона, сейчас проблем здесь нет. 

В Барселоне у нас было большое заднее крыло, там машина была стабильна на прямых – и мы были одними из лидеров по скорости. Но здесь дело не в какой-то одной причине, и уж точно не в двигателе».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Вольф раскритиковал Haas за критику Шумахера
Предыдущая новость

Вольф раскритиковал Haas за критику Шумахера
Следующая новость

Формула 1 отложила квалификацию в Баку

Формула 1 отложила квалификацию в Баку
Загрузить комментарии
Больше от
Филип Клерен
Alfa Romeo проведет бакинский этап в специальной ливрее Гран При Азербайджана
Формула 1

Alfa Romeo проведет бакинский этап в специальной ливрее

Red Bull: Этап в Баку станет итоговой проверкой DRS Гран При Азербайджана
Формула 1

Red Bull: Этап в Баку станет итоговой проверкой DRS

Вольф объяснил, что мешает Хэмилтону догнать Расселла
Формула 1

Вольф объяснил, что мешает Хэмилтону догнать Расселла

Больше от
Тото Вольф
Вольф раскритиковал Haas за критику Шумахера Гран При Азербайджана
Формула 1

Вольф раскритиковал Haas за критику Шумахера

Вольф: Опыт Барселоны никак не помог нам в Монако Гран При Монако
Формула 1

Вольф: Опыт Барселоны никак не помог нам в Монако

Гонка в Барселоне возродила у Mercedes надежды на титул Гран При Испании
Формула 1

Гонка в Барселоне возродила у Mercedes надежды на титул

Mercedes Больше от
Mercedes
Хэмилтон не признал нарушения правил и вступил в спор с судьями Гран При Азербайджана
Формула 1

Хэмилтон не признал нарушения правил и вступил в спор с судьями

«Мы почти ничего не видим». Расселл предсказал серьезную аварию Гран При Азербайджана
Формула 1

«Мы почти ничего не видим». Расселл предсказал серьезную аварию

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях Гран При Азербайджана
Формула 1

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях

Самое важное:

«Он умен и играет в свои игры». Элбон рассердился на Алонсо
Формула 1 Формула 1

«Он умен и играет в свои игры». Элбон рассердился на Алонсо

Хэмилтон не признал нарушения правил и вступил в спор с судьями
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон не признал нарушения правил и вступил в спор с судьями

«Мы почти ничего не видим». Расселл предсказал серьезную аварию
Формула 1 Формула 1

«Мы почти ничего не видим». Расселл предсказал серьезную аварию

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.