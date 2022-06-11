В Mercedes сравнили свою машину Ф1 с парашютом

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По итогам первого дня Гран При Азербайджана Джордж Расселл показал седьмую скорость, проиграв 1,3 секунды лучшему результату Шарля Леклера из Ferrari, а семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и вовсе остался 12-м.

Причину такого отставания легко было обнаружить в таблице, где гонщики отсортированы по максимальной скорости в конце длинной бакинской прямой протяженностью 2,2 км. Там отставание Mercedes достигало 20 км/ч.

Как объяснил руководитель сильнейшей команды восьми последних лет Тото Вольф, только из-за высокого лобового сопротивления машины W13 его пилоты теряли по секунде на круге.

«Она так сопротивляется, что пилоты говорят, будто машине приходится тянуть за собой парашют, – объяснил австриец на субботней медиа-сессии. – Да, это позволило уменьшить "козление", но в результате мы проигрываем на прямых.

Другие машины тоже болтает, даже хуже, чем наши – но, например, у Ferrari это происходит на других участках трассы. Мы же прежде всего теряем в скорости на прямых. Как результат, общее время круга не самое хорошее.

Потеря точно составляет несколько десятых, а вчера [в пятницу] мы проигрывали Ferrari и Red Bull по секунде».

Вольф добавил, что дело вовсе не в моторе, который традиционно был козырем Mercedes, а именно в аэродинамической конфигурации.

«Наши мотористы отлично знают, как оптимизировать программное обеспечение и передачу мощности, – заверил Тото. – Они со всем разобрались по ходу сезона, сейчас проблем здесь нет.

В Барселоне у нас было большое заднее крыло, там машина была стабильна на прямых – и мы были одними из лидеров по скорости. Но здесь дело не в какой-то одной причине, и уж точно не в двигателе».