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В Mercedes решили не препятствовать планам Red Bull по моторам

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В Mercedes решили не препятствовать планам Red Bull по моторам
Автор:
, Ответственный редактор

По словам Тото Вольфа, если для сохранения Red Bull в Ф1 нужно заморозить доработку двигателей, его команда поддержит этот план

С того момента, как компания Honda объявила о планах покинуть Формулу 1 в конце 2021 года, нынешние партнеры японцев из Red Bull пытаются убедить соперников принять их условия.

Задумка «Быков» в том, чтобы полностью запретить любые доработки двигателей, начиная с 2022 года. В этом случае Red Bull сможет своими силами строить моторы на оборудовании Honda. Команда неоднократно подчеркивала, что готова выпускать силовые установки в неизменной спецификации, но не сможет модернизировать их, что разрешает нынешняя редакция правил.

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Ожидалось, что FIA ответит на предложение Red Bull до конца января. Однако федерация оказалась в непростой ситуации – другие производители были категорически против заморозки. В особенности такое развитие событий не устраивало Ferrari, которая рассчитывала серьезно улучшать свои двигатели. Однако позже в Маранелло смягчили свою позицию. 

Тем временем глава Mercedes F1 Тото Вольф заявил, что чемпионы мира поддержат планы главных конкурентов.

«Если заморозка необходима, чтобы удержать Red Bull в бизнесе, то мы поддержим ее», – сказал австриец в эфире RTL.  

Он добавил: «Мы все должны стремиться удержать производителей в Формуле 1. Проект Red Bull с Honda очень амбициозный, но думаю, они смогут реализовать его. Именно поэтому мы в принципе за заморозку».

Тем временем гоночный советник Red Bull дал понять, что процесс переговоров идет непросто. «В пятницу мы все были согласны друг с другом, но в понедельник внезапно выяснилось, что нет», – рассказал он Motorsport-Magazine.

«Я стремилась доказать, что мне по силам». Клэр Уильямс дала первое интервью после Ф1

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Александр Кабановский

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