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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

В Mercedes разрешили Расселлу сражаться с Боттасом

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В Mercedes разрешили Расселлу сражаться с Боттасом
Автор:
, Редактор

При этом Тото Вольф нашел для Рассела несколько оправданий на случай провала старта

В Гран При Сахира Джордж Расселл будет впервые выступать за команду Mercedes. В квалификации он проиграл Боттасу всего две сотые секунды, став вторым. Потому, накануне гонки журналисты спросили главу команды Тото Вольфа о том, насколько Расселлу разрешено пытаться обогнать своего временного напарника. Он ответил, что это не запрещено, однако указал на трудности, которые поджидают дебютанта на старте.

«Наши пилоты свободны гоняться, – сказал Вольф. – Мы не будем никого держать на поводке, такова наша политика. Думаю, гонка будет плотной, но я не вижу никакого соперничества внутри команды.

Валттери давно за нас выступает, ему уже нечего доказывать. Джорджу с одной стороны будет даже легче, так как ему нечего терять. Но все же он сумел расстроить Макса Ферстаппена, который вряд ли ожидал увидеть Расселла впереди себя на стартовом поле.

Джордж стартует с менее выгодной стороны трассы. К тому же наш кокпит ему откровенно тесен. Да и подрулевые рычаги сцепления маловаты для его ладоней. Так что у меня нет в его отношении завышенных ожиданий. Но, как я и говорил, если он будет быстрым, то меня это восхитит, но не удивит».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Команды Mercedes
Автор Сергей Иванов

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