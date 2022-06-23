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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

В Mercedes рассказали, за счет чего прибавят в Сильверстоуне

Технический директор Майк Эллиотт назвал несколько поводов для оптимизма команды перед домашним этапом

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
В Mercedes рассказали, за счет чего прибавят в Сильверстоуне
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За девять последних лет пилоты Mercedes отдали соперникам всего одну победу в британском Гран При. В нынешнем сезоне, учитывая общую расстановки сил в пелотоне, рассчитывать на продолжение успешной статистики Льюису Хэмилтону с Джорджем Расселом довольно сложно, однако на предстоящий этап Mercedes привезет большой пакет новинок, с которым связывает серьезные надежды. 

На традиционном брифинге по итогам Гран При Канады, который завершился для команды повторением лучшего результата в сезоне, технический директор Майк Эллиотт отметил: «Мы привезем в Сильверстоун много новых деталей, с помощью которых будем пробовать прибавить в скорости. Нам важно как продолжать раскрывать потенциал машины, так и получать результат от доработок.  

В то же время, мы должны быть честны сами с собой и признать: сейчас мы чуть позади лидеров из Ferrari и Red Bull. И в обычной гонке, полагаю, соперничать с ними будет непросто».

По опыту последних Гран При можно с уверенностью говорить, что Mercedes W13 едет быстрее всего тогда, когда трасса позволяет прижать машину как можно ближе к асфальту. Покрытие в Сильверстоуне не особенно кочковатое, потому в команде могут не опасаться повторения бакинской истории с сильной тряской.   

«Думаю, эта трасса подходит нам даже лучше, чем Барселона, – объяснил Эллиотт. – Хотя определенные сложности, конечно, возможны и здесь. Что бы ни случилось, мы будем выжимать максимум. Наши гонщики готовы атаковать изо всех сил, так как мы очень хотим вновь побеждать. 

К этому стремится вся команда и наши болельщики. Давайте посмотрим, что у нас получится».

Глава Mercedes F1 Тото Вольф поддержал эту мысль: «Мы успешно выступали в Сильверстоуне прежде, покрытие здесь ровнее, чем на трех последних этапах, хотя оно все же не такое, как в Барселоне. 

Нам стоит соразмерять свои ожидания и просто усердно работать: изучать данные и находить верные решения. Это касается не только Сильверстоуна, но и последующих гонок».

Четвертое место Хэмилтона на старте в Монреале стало лучшим результатом Mercedes в нынешнем сезоне. В гонках пилоты команды пять раз финишировали на третьей позиции. 

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