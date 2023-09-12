Предыдущая / Мексиканские болельщики потребовали наказать Марко после слов о Пересе
Формула 1 Новость

В Mercedes рассказали, почему затянулись переговоры о новом контракте Льюиса

Сага с подписанием нового соглашения между гонщиком и командой растянулась на добрых полгода – по словам Тото Вольфа, стороны согласовывали маркетинговые вопросы

Джонатан Нобл
Автор:
Льюиc Хэмилтон, Mercedes-AMG

Еще минувшей зимой Льюис Хэмилтон и глава Mercedes F1 Тото Вольф на вопросы о новом контракте гонщика начали отвечать, что для всех согласований им потребуется пара часов. Но в действительности эта история затянулась на много месяцев – официально о продлении сотрудничества до конца 2025 года объявили лишь в последний день лета. 

За это время в паддоке возникали самые удивительные слухи, но в основном все эксперты сходились к тому, что долгого обсуждения потребовали не условия выступления семикратного чемпиона, а те программы, которые будут у него вне трасс. Об этом, например, рассказывал Дэвид Култхард

Как признался в Монце Тото Вольф, эти предположения оказались весьма близки к истине. 

«Думаю, все основные вопросы мы с Льюисом решили уже к июню-июлю, – признался австриец. – Потом дела шли своим чередом, а затем начались каникулы. 

В конечном итоге [задержка возникла] из-за маркетинговых вопросов. Ничего серьезного, но на согласование потребовалось время. Когда дело касается юристов, редко получается что-то сделать быстро – хотя у нас они первоклассные». 

Льюис Хэмилтон является самым успешным пилотом в истории Формулы 1 и лидирует по всем ключевым статистическим показателям в таблицах. К завершению сезона-2025, когда истечет его контракт с Mercedes, гонщику будет почти 41 год. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Мексиканские болельщики потребовали наказать Марко после слов о Пересе
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
«Они так и не поняли». В Red Bull удивились неспособности соперников повторить их DRS

«Они так и не поняли». В Red Bull удивились неспособности соперников повторить их DRS

Формула 1

«Они так и не поняли». В Red Bull удивились неспособности соперников повторить их DRS «Они так и не поняли». В Red Bull удивились неспособности соперников повторить их DRS

Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull

Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull

Формула 1

Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull

Вассер: Леклер признал, что напрасно критиковал Ferrari

Вассер: Леклер признал, что напрасно критиковал Ferrari

Формула 1
Гран При Канады

Вассер: Леклер признал, что напрасно критиковал Ferrari Вассер: Леклер признал, что напрасно критиковал Ferrari

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Макс или Льюис? Баттон рассказал, кого предпочел бы качестве напарника

Макс или Льюис? Баттон рассказал, кого предпочел бы качестве напарника

Формула 1

Макс или Льюис? Баттон рассказал, кого предпочел бы качестве напарника Макс или Льюис? Баттон рассказал, кого предпочел бы качестве напарника

Юристы Массы рассказали, на чью помощь рассчитывают в споре с Ф1. Это Хэмилтон

Юристы Массы рассказали, на чью помощь рассчитывают в споре с Ф1. Это Хэмилтон

Формула 1

Юристы Массы рассказали, на чью помощь рассчитывают в споре с Ф1. Это Хэмилтон Юристы Массы рассказали, на чью помощь рассчитывают в споре с Ф1. Это Хэмилтон

Алонсо объяснил, чем его титулы отличаются от завоеванных Максом и Льюисом

Алонсо объяснил, чем его титулы отличаются от завоеванных Максом и Льюисом

Формула 1

Алонсо объяснил, чем его титулы отличаются от завоеванных Максом и Льюисом Алонсо объяснил, чем его титулы отличаются от завоеванных Максом и Льюисом

Mercedes Больше от
Mercedes
«Red Bull потеряет полсекунды». Вольф предположил эффект от новых мер FIA

«Red Bull потеряет полсекунды». Вольф предположил эффект от новых мер FIA

Формула 1
Гран При Италии

«Red Bull потеряет полсекунды». Вольф предположил эффект от новых мер FIA «Red Bull потеряет полсекунды». Вольф предположил эффект от новых мер FIA

Расселл попросил переделать первую «эску» в Монце

Расселл попросил переделать первую «эску» в Монце

Формула 1
Гран При Италии

Расселл попросил переделать первую «эску» в Монце Расселл попросил переделать первую «эску» в Монце

Вольфа не впечатлил рекорд Макса. Хилл его урезонил

Вольфа не впечатлил рекорд Макса. Хилл его урезонил

Формула 1
Гран При Италии

Вольфа не впечатлил рекорд Макса. Хилл его урезонил Вольфа не впечатлил рекорд Макса. Хилл его урезонил

Самое важное:

Инсайд: FIA выбрала Andretti 11-й командой Ф1, теперь слово за Liberty

Инсайд: FIA выбрала Andretti 11-й командой Ф1, теперь слово за Liberty

F1 Формула 1

Инсайд: FIA выбрала Andretti 11-й командой Ф1, теперь слово за Liberty Инсайд: FIA выбрала Andretti 11-й командой Ф1, теперь слово за Liberty

Марко назвал главную угрозу для Red Bull в Сингапуре

Марко назвал главную угрозу для Red Bull в Сингапуре

F1 Формула 1

Марко назвал главную угрозу для Red Bull в Сингапуре Марко назвал главную угрозу для Red Bull в Сингапуре

«Постоянно испытывал боль». Норрис раскрыл неприятную правду про сезон-2022

«Постоянно испытывал боль». Норрис раскрыл неприятную правду про сезон-2022

F1 Формула 1

«Постоянно испытывал боль». Норрис раскрыл неприятную правду про сезон-2022 «Постоянно испытывал боль». Норрис раскрыл неприятную правду про сезон-2022

Макс или Льюис? Баттон рассказал, кого предпочел бы качестве напарника

Макс или Льюис? Баттон рассказал, кого предпочел бы качестве напарника

F1 Формула 1

Макс или Льюис? Баттон рассказал, кого предпочел бы качестве напарника Макс или Льюис? Баттон рассказал, кого предпочел бы качестве напарника

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.