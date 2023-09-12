В Mercedes рассказали, почему затянулись переговоры о новом контракте Льюиса
Сага с подписанием нового соглашения между гонщиком и командой растянулась на добрых полгода – по словам Тото Вольфа, стороны согласовывали маркетинговые вопросы
Еще минувшей зимой Льюис Хэмилтон и глава Mercedes F1 Тото Вольф на вопросы о новом контракте гонщика начали отвечать, что для всех согласований им потребуется пара часов. Но в действительности эта история затянулась на много месяцев – официально о продлении сотрудничества до конца 2025 года объявили лишь в последний день лета.
За это время в паддоке возникали самые удивительные слухи, но в основном все эксперты сходились к тому, что долгого обсуждения потребовали не условия выступления семикратного чемпиона, а те программы, которые будут у него вне трасс. Об этом, например, рассказывал Дэвид Култхард.
Как признался в Монце Тото Вольф, эти предположения оказались весьма близки к истине.
«Думаю, все основные вопросы мы с Льюисом решили уже к июню-июлю, – признался австриец. – Потом дела шли своим чередом, а затем начались каникулы.
В конечном итоге [задержка возникла] из-за маркетинговых вопросов. Ничего серьезного, но на согласование потребовалось время. Когда дело касается юристов, редко получается что-то сделать быстро – хотя у нас они первоклассные».
Льюис Хэмилтон является самым успешным пилотом в истории Формулы 1 и лидирует по всем ключевым статистическим показателям в таблицах. К завершению сезона-2025, когда истечет его контракт с Mercedes, гонщику будет почти 41 год.
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