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Формула 1 Новости

В Mercedes рассказали о повреждении болида Хэмилтона после аварии

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А также про здоровье самого Льюиса

В Mercedes рассказали о повреждении болида Хэмилтона после аварии

В результате столкновения на Гран При Италии болид Макса Ферстаппена частично оказался сверху на машине Льюиса Хэмилтона. В видео на канале Mercedes главный инженер команды Эндрю Шовлин рассказал, какие повреждения машине Хэмилтона нанесла та авария.

«Заднее крыло сильно повреждено, – сказал Шовлин. – Оно серьезно погнулось. Есть повреждения в районе крыльев и днища, но основной удар пришелся на область системы Halo.

На первый взгляд кажется, что силовая установка и коробка передач в порядке, но нам надо будет рассмотреть их подробнее. Но большая часть удара пришлась по Halo и дуге безопасности».

Шовлин также рассказал о состоянии самого Хэмилтона: «Рад сказать, что с ним все в порядке. У него болит шея, так как его бросило далеко вперед в момент аварии, и ему понадобится какое-то время на восстановление. Надеюсь, в России он будет в боевой форме».

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