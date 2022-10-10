В Mercedes рассказали, какие данные де Врис сможет передать Red Bull
В чемпионской команде не особенно волнуются насчет того, что пилот сможет раскрыть принципиальным соперникам какие-то секреты
Переход в AlphaTauri положил конец многолетнему сотрудничеству Ника де Вриса с Mercedes. Прежде голландец выступал за эту марку в Формуле Е, где стал чемпионом мира, и даже заменил Льюиса Хэмилтона в пятничной тренировке Гран При Франции этим летом.
Безусловно, работая с командой из Брэкли, голландец узнал немало из «внутренней кухни» Mercedes – и этот фактор, среди других, учитывали боссы Red Bull, когда рассматривали его кандидатуру.
Однако в самой Mercedes заверили, что не видят здесь оснований для тревоги.
«Я очень рад, что Ник получил свой шанс, – заявил в Японии технический директор Майк Эллиотт, который руководил гоночной бригадой вместо отсутствующего Тото Вольфа. – Правда, несколько досадно видеть, на кого он нас променял, но это не имеет значения. Я думаю, он заслужил эту возможность.
Ник доказал, что является исключительным гонщиком. Очень здорово было иметь такого в своем гараже. Он приятный парень, действительно разбирается в том, что делает, и отлично понимает машину».
Эллиотт продолжил: «Формула 1 меняется очень быстро. Из-за того, что постоянно появляется что-то новое. То, что Ник делал год назад, сейчас уже, наверное, не принесет ему никакой пользы. Что он сможет унести с собой – это то, как мы работаем сообща, наши методы и процедуры, наши системные вопросы.
Мы желаем ему успеха. Работая с нами, он показал себя благородным человеком. Так что волноваться не о чем».
Пока неизвестно, разрешит ли Mercedes де Врису начать работу с AlphaTauri досрочно, или же голландцу придется ждать окончания календарного года и завершения действующего контракта.
Ник де Врис за рулем Mercedes W13 в первой тренировке Грпн При Франции 2022 года
Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images
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