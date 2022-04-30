В Mercedes рассказали, как обновят замороженный мотор

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Одной из очевидных проблем Mercedes в сезоне 2022 года является низкая скорость на прямых. Скорее всего это объясняется высоким лобовым аэродинамическим сопротивлением, однако решить проблему можно и за счет простого повышения мощности моторов, что позволит легче преодолевать воздушное сопротивление.

Проблема в том, что доработка моторов правилами уже заморожена – в лучшем случае некоторые команды сохраняют возможность до сентября улучшить электропривод гибридной силовой установки. Однако в Mercedes не собираются сдаваться, пообещал гоночный инженер команды Эндрю Шовлин.

«Конечно, мы стараемся что-то придумать, – сказал журналистам Шовлин. – Однако наши силовые установки уже омологированы, и все, что мы имеем право с ними делать – это работать над повышением надежности.

Но есть и еще одна область работы с моторами, которая не запрещена. Это касается режимов управления двигателем, которые мы можем чередовать на свое усмотрение. Поймите, наш новый болид несовершенен. И хорошей новостью является то, что если твоя машина недостаточно быстра, есть много областей, в которых ты можешь улучшить.

Так что наши мотористы сейчас пристально изучают возможности тонких настроек, которые позволят нам прибавить. Ну и по части шасси мы не хотим останавливаться».