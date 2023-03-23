В Mercedes раскрыли детали новой концепции шасси
Как рассказал технический директор Майк Эллиотт, команда рассматривает любые возможности, чтобы сделать свою машину W14 быстрее
После Гран При Бахрейна глава Mercedes Тото Вольф признал, что в своем нынешнем виде машина 2023 года не позволит команде претендовать на победы.
Сейчас в Брэкли готовят коренные переделки W14, которые должны дебютировать на одном из весенних Гран При. Они затронут не только фирменные минималистичные понтоны, которые появились еще на прошлогодней W13, но и другие элементы.
Поздно вечером в среду пресс-служба Mercedes опубликовала видеоинтервью технического директора Майка Эллиотта, в котором тот рассказал о деталях предстоящей трансформации.
«Думаю, после Бахрейна мы вынуждены были признать, что находимся совсем не там, где рассчитывали быть, – сказал он. – Так что нужно взглянуть на все те решения, которые составляют нашу машину, и понять, что можно сделать иначе. Мы стремимся прибавить в скорости, так как сейчас отставание от лидеров слишком велико.
Для этого наши инженеры занимаются вопросами аэродинамики. Мы смотрим на обводы машины, на геометрию понтонов, днища – не упустили ли мы что-нибудь?
Также идет активная программа на симуляторе: она позволяет понять, в верном ли направлении движутся разработки аэродинамики.
Мы смотрим на механические настройки машины – что еще можно сделать, чтобы машина поехала быстрее. При этом всю эту программу нужно реализовывать как можно быстрее, так как мы отчаянно стремимся вернуться в группу лидеров.
Единственный способ добиться этого – принять, что мы не смогли добиться своего, и работать изо всех сил, пытаясь отыграться».
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
По словам технического директора, дебютный этап сезона в Сахире стал той последней каплей, после которого в команде решили пойти на радикальные меры.
«Бахрейн стал для нас проверкой – и дал понять, что мы недостаточно конкурентоспособны, – сказал Эллиот. – Это было серьезное разочарование для всей команды.
Но ты должен уметь справляться с такими вещами – находя в них ответ, что делать дальше. Нужно направлять [негативную] энергию на поиск решения.
Как мы сможем продвинуться вперед? Что сделать, чтобы вернуться в борьбу?
На базе затратили немало сил и энергии на поиск решения. Мы уже видим, что первые подготовленные обновления сделали нас чуть ближе к сражению за титулы.
Мы продолжаем эту работу. И мне очень приятно видеть настрой всей команды».
Говоря о том, каких изменений можно ждать на ближайшем Гран При в Австралии, он отметил: «Сейчас нам важнее всего продолжать разбираться с машиной. Позади всего две гонки, пока очень сложно делать какие-то выводы.
Если говорить о характере трассы, то в Австралии все зависит от работы передка. В этом отношении она больше похожа на Джедду, чем на Бахрейн. Будем надеяться, что мы продвинемся еще на шажок вперед в плане настроек и станем сильнее, а также получим данные, которые помогут нам в долгосрочной перспективе.
Этап в Мельбурне пройдет с 31 марта по 2 апреля.
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