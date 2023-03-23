В Mercedes раскрыли детали новой концепции шасси

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После Гран При Бахрейна глава Mercedes Тото Вольф признал, что в своем нынешнем виде машина 2023 года не позволит команде претендовать на победы.

Сейчас в Брэкли готовят коренные переделки W14, которые должны дебютировать на одном из весенних Гран При. Они затронут не только фирменные минималистичные понтоны, которые появились еще на прошлогодней W13, но и другие элементы.

Поздно вечером в среду пресс-служба Mercedes опубликовала видеоинтервью технического директора Майка Эллиотта, в котором тот рассказал о деталях предстоящей трансформации.

«Думаю, после Бахрейна мы вынуждены были признать, что находимся совсем не там, где рассчитывали быть, – сказал он. – Так что нужно взглянуть на все те решения, которые составляют нашу машину, и понять, что можно сделать иначе. Мы стремимся прибавить в скорости, так как сейчас отставание от лидеров слишком велико.

Для этого наши инженеры занимаются вопросами аэродинамики. Мы смотрим на обводы машины, на геометрию понтонов, днища – не упустили ли мы что-нибудь?

Также идет активная программа на симуляторе: она позволяет понять, в верном ли направлении движутся разработки аэродинамики.

Мы смотрим на механические настройки машины – что еще можно сделать, чтобы машина поехала быстрее. При этом всю эту программу нужно реализовывать как можно быстрее, так как мы отчаянно стремимся вернуться в группу лидеров.

Единственный способ добиться этого – принять, что мы не смогли добиться своего, и работать изо всех сил, пытаясь отыграться».

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

По словам технического директора, дебютный этап сезона в Сахире стал той последней каплей, после которого в команде решили пойти на радикальные меры.

«Бахрейн стал для нас проверкой – и дал понять, что мы недостаточно конкурентоспособны, – сказал Эллиот. – Это было серьезное разочарование для всей команды.

Но ты должен уметь справляться с такими вещами – находя в них ответ, что делать дальше. Нужно направлять [негативную] энергию на поиск решения.

Как мы сможем продвинуться вперед? Что сделать, чтобы вернуться в борьбу?

На базе затратили немало сил и энергии на поиск решения. Мы уже видим, что первые подготовленные обновления сделали нас чуть ближе к сражению за титулы.

Мы продолжаем эту работу. И мне очень приятно видеть настрой всей команды».

Говоря о том, каких изменений можно ждать на ближайшем Гран При в Австралии, он отметил: «Сейчас нам важнее всего продолжать разбираться с машиной. Позади всего две гонки, пока очень сложно делать какие-то выводы.

Если говорить о характере трассы, то в Австралии все зависит от работы передка. В этом отношении она больше похожа на Джедду, чем на Бахрейн. Будем надеяться, что мы продвинемся еще на шажок вперед в плане настроек и станем сильнее, а также получим данные, которые помогут нам в долгосрочной перспективе.

Этап в Мельбурне пройдет с 31 марта по 2 апреля.