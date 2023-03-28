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В Mercedes признались, что с самого начала видели проблемы W14

Главный гоночный инженер Эндрю Шовлин раскрыл новые подробности того, что происходило в Брэкли минувшей зимой

Джонатан Нобл
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В Mercedes признались, что с самого начала видели проблемы W14
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Команда Mercedes не стала радикально переделывать свою машину, несмотря на все сложности сезона-2022. В результате, несмотря на серьезные ожидания, новая черная W14 оказалась в пелотоне примерно там же, где до нее была серебристая W13.

Команда уже начала масштабную реконструкцию, а тем временем становятся известны любопытные детали того, как конструкторы приходили к пониманию неизбежного. В традиционном видеоблоге накануне Гран При Австралии Эндрю Шовлин признал, что еще до выхода на трассу новинка начала вызывать вопросы. 

«Если вспомнить, как шли наши разработки в аэродинамической трубе, то еще до Бахрейна мы начали серьезные обсуждения о смене [концепции], – объяснил главный гоночный инженер. –Это касается не только нынешней модели. Мы используем такой подход на протяжении десяти последних лет: если ты не видишь ожидаемого улучшения, то должен идти на серьезные переделки и исследовать новые возможности, пытаясь найти решение. 

Мы занялись этим еще до старта сезона. Но, думаю, после того, как в ближайших гонках появятся первые новинки, спешка несколько отступит».

Он добавил, что переделки машины затронут не только ее минималистичные понтоны: «Так вышло, что применительно к нашей машине термин концепция стал обозначать именно понтоны. 

Наше нынешнее шасси стало эволюционным развитием прошлогоднего, оно во многом спроектировано вокруг решения боковой защитной структуры. Но теперь мы пересматриваем ситуацию более глобально, так как нынешний подход не обеспечивает нужной скорости. 

При этом мы знаем, что должны становиться сильнее во всех компонентах. Было бы наивно говорить, что мы поставим другие понтоны – и тотчас догоним соперников. 

На самом деле, большая часть нашего отставания связана с другими областями шасси. Сейчас у нас в работе множество проектов, которые должны добавить скорости в ближайших гонках».

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Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Шовлин отметил, что отдельным направлением работы сейчас является адаптация машины под требования Льюиса Хэмилтона, которому очень не хватает стабильности задка.

«Когда нет стабильности, гонщик не может быть уверен в машине, – объяснил инженер. – Пока у нас не получается добиться от шин нормальной работы, на высокой скорости возникает слишком много скольжений. 

Мы слушаем мнение пилотов после каждой сессии и учитываем его в своей работе. Думаю, если машина станет более удобной для Льюиса, в конечном счете это принесет пользу и Джорджу [Расселлу]».

По итогам двух прошедших Гран При Mercedes занимает третью строчку в Кубке конструкторов, уступая Red Bull и Aston Martin, но опережая Ferrari.

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