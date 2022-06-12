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Третий уик-энд подряд, что Mercedes проводит после победы над «козлением» в Барселоне, Льюису Хэмилтону не удается соперничать по скорости со своим молодым напарником Джорджем Расселлом.

Как оказалось, в поисках путей дальнейшего развития машины восьмикратные обладатели Кубка конструкторов много экспериментируют с различными деталями и конфигурациями шасси, причем большую часть этой работы выполняет именно Льюис.

Так как далеко не все идеи приносят результат, гонщик не всегда имеет возможность заниматься собственно подготовкой к квалификации и гонке.

Как рассказал глава Mercedes F1 Тото Вольф, на этапе в Баку у Хэмилтона стояло новое днище, которое, как показали тренировки, не оправдало ожиданий.

Австриец объяснил: «то днище не заработало. Машина сильнее "козлила", ее болтало до такой степени, что это уже стало опасным. При это показать скорость ему не удавалось».

Сам Льюис в субботу говорил о сильной боли в спине, допуская, что она может помешать ему в гонке.

Однако Вольф заявил, что эксперименты будут продолжаться.

«Наша машина словно балансирует на острие ножа, – объяснил он. – Если что-то в наших исследованиях идет не так, а подобные вещи неизбежны при сборе информации, это сразу приводит к разнице в две-три десятых между гонщиками.

В трех последних Гран При эксперименты на машине Льюиса не дали результата, у Джорджа этого не было. При этом, думаю, нам и дальше следует подходить к Гран При с исследовательских позиций.

Сейчас мы пытаемся сделать так, чтобы иметь возможность бороться за победы по чистой скорости. Пока мы серьезно позади топ-команд, потому каждую сессию рассматриваем не саму по себе, а как возможность понять больше.

Так мы действуем сейчас, так будем в предстоящей гонке, так будем и [на следующем Гран При] в Монреале».

Джордж Расселл будет стартовать в Баку пятым, Льюис Хэмилтон – седьмым.