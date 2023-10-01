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В Mercedes признали успехи Ferrari в работе с шинами

Если на старте сезона у Скудерии явно возникали проблемы на длинной дистанции, то ко второй половине чемпионата команда смогли в значительной степени разобраться с ними – с этим согласились даже соперники

Джонатан Нобл
Автор:
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

В весенних гонках Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом регулярно теряли позиции – после неплохих квалификаций гонщики уступали соперникам, когда нужно было экономно расходовать ресурс своих сликов в гонке. 

Однако по мере того, как в Маранелло дорабатывали свою SF-23, ситуация явно стала меняться к лучшему. Первые свидетельства прогресса появились в июне в Канаде, а после летних каникул Ferrari, кажется, вообще избавилась от слабого места и в состоянии сама навязывать главным соперникам свою тактику. 

Сейчас Скудерия ведет напряженную борьбу с Mercedes за вторую строчку в Кубке конструкторов. Отрыв, который после бельгийского Гран При составлял 56 очков в пользу «Серебряных стрел», сейчас сократился уже до 20. 

Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин признал успехи соперников. Анализируя детали недавнего Гран При Японии, он отметил: «Если говорить о квалификации, то мы немного уступали за счет быстрых поворотов. И в гонке картина осталась в целом такой же. 

На этой трассе важно обеспечить максимум сцепления в быстрых виражах. Прежде всего для этого нужна прижимная сила. Нам ее немного не хватало. 

Ferrari привезла на этап новое днище. Похоже, им удалось продвинуться вперед. Если вспомнить, на прежних этапах у нас было преимущество над ними в отношении износа шин [на длинной дистанции]. Теперь оно не кажется столь очевидным». 

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Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Глава Ferrari Фредерик Вассер по ходу японского уик-энда рассказал, что его команда уделяет работе с резиной серьезные усилия. 

«Если вспомнить первые гонки, там мы совсем не блистали в этом компоненте, – отметил француз. – На "Сузуке", да еще с учетом жаркой погоды, все это могло иметь печальные последствия. Но гонка показала, что мы неплохо справились.  

Все было под контролем, тактика оказалась верной. Так что налицо серьезный шаг вперед по сравнению с первой половиной сезона».

В нынешнем сезоне Ф1 Ferrari пока уступает Mercedes по количеству заработанных призовых кубков – пять против шести. При этом обе команды пока позади Aston Martin, которая стараниями Фернандо Алонсо заработала семь призовых трофеев.  

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