В Mercedes признали снижение мощности в Абу-Даби

Макс Ферстаппен в субботу одержал первую победу в квалификации в 2020 году, став первым в сезоне обладателем поула на болиде не с силовой установкой Mercedes. Глава «серебристой» команды Тото Вольф признал, что в Абу-Даби мощность силовых установок действительно пришлось ограничить, причем для всех команд, которые используют их моторы.

В Бахрейне отказ двигателя помешал Серхио Пересу финишировать на подиуме, а уже в Абу-Даби аналогичные технические проблемы возникли на тренировке у Джорджа Расселла. По словам Вольфа, пока найти рационального объяснения возникающим неисправностям не удалось.

«Да, какая-то чертовщина происходит с нашими двигателями, – признал Вольф. – Модули MGU-K гибридной силовой установки на пределе работают не так, как надо. Мы пока точно не знаем, почему это происходит. Так что мы немного снизили отдачу всех наших силовых установок в этот уик-энд».

Впрочем, Вольф не стал связывать поражение в квалификации только с силовыми установками.

«Что касается квалификации, то здесь мы также не смогли заставить мягкие шины работать как надо, – пояснил глава Mercedes. – В целом отрывы между нами и нашими соперниками здесь минимальны, так что нам следует учесть это в гонке.

Проблема с шинами нам также до конца не ясна. Мы неплохо выступили на резине Medium. Эти шины определенно подходят нам лучше, чем мягкие. Но в то же время в течение всего года мы отлично выступали на Soft, так что нам еще предстоит понять, что в этот раз пошло не так».

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерволь