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В Mercedes признали проблемы с мотором 2021 года

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В Mercedes признали проблемы с мотором 2021 года
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Чемпионы мира столкнулись с некоторыми сложностями при подготовке к новому чемпионату, но рассчитывают разобраться с ними до первого Гран При

Выиграв семь титулов подряд, в Mercedes не прекращают совершенствовать свою технику. Регламент допускает доработки силовой установки к чемпионату 2021 года, и все производители воспользовались этой возможностью. 

Как рассказал новый главный моторист Mercedes Хайвел Томас, первые испытания обновленного двигателя показали, что с ним есть определенные проблемы. 

«Мы отметили кое-какие трудности, – рассказал он в видео, опубликованном пресс-службой Mercedes. – Нам уже понятно, в чем дело, и мы подготовили многочисленные пути решения проблем. Уверен, к первой гонке все будет в порядке». 

Примечательно, что ровно год назад Энди Коуэлл, тогда возглавлявший работу над моторами, уже говорил очень похожие слова. 

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Итогом, как известно, стал очередной сезон доминирования с 13 победами Mercedes в 17 Гран При. Еще в одной гонке сильнейшим стал Серхио Перес, чья машина также была оснащена двигателем из Бриксуорта. 

Тем временем в Mercedes сообщили, что уже отправили клиентским командам первую партию моторов в спецификации 2021 года. С этого сезона у штутгартцев на одного клиента больше – к Racing Point/Aston Martin и Williams добавилась McLaren.

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Действующие правила Ф1 допускают всего одну модификацию силовых установок по ходу чемпионата. 

Томас объяснил: «В этот раз мы вынуждены работать в новых условиях. Во-первых, вступил в силу регламент, ограничивающий время работы на стенде. 

Это значит, что каждое испытание имеет значение, и нам важно гарантировать, что оно окажется продуктивным. Мы хотим, чтобы каждый час работы приносил нам новые знания об отдаче и надежности мотора. 

Кроме того, это первая зима, когда мы планируем всего одно обновление двигателя за целый сезон. 

По этим причинам нужно добиться максимума от первой же спецификации, тогда как прежде у нас была возможность постепенно внедрять улучшения с каждой следующей версией мотора. 

Это непростая задача, и потому нужно сделать все возможное, чтобы к первой гонке у нас был мощный и абсолютно надежный двигатель».

Новый сезон Формулы 1 стартует 26 марта в Бахрейне.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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