В Mercedes признали проблемы с мотором 2021 года
Чемпионы мира столкнулись с некоторыми сложностями при подготовке к новому чемпионату, но рассчитывают разобраться с ними до первого Гран При
Выиграв семь титулов подряд, в Mercedes не прекращают совершенствовать свою технику. Регламент допускает доработки силовой установки к чемпионату 2021 года, и все производители воспользовались этой возможностью.
Как рассказал новый главный моторист Mercedes Хайвел Томас, первые испытания обновленного двигателя показали, что с ним есть определенные проблемы.
«Мы отметили кое-какие трудности, – рассказал он в видео, опубликованном пресс-службой Mercedes. – Нам уже понятно, в чем дело, и мы подготовили многочисленные пути решения проблем. Уверен, к первой гонке все будет в порядке».
Примечательно, что ровно год назад Энди Коуэлл, тогда возглавлявший работу над моторами, уже говорил очень похожие слова.
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Итогом, как известно, стал очередной сезон доминирования с 13 победами Mercedes в 17 Гран При. Еще в одной гонке сильнейшим стал Серхио Перес, чья машина также была оснащена двигателем из Бриксуорта.
Тем временем в Mercedes сообщили, что уже отправили клиентским командам первую партию моторов в спецификации 2021 года. С этого сезона у штутгартцев на одного клиента больше – к Racing Point/Aston Martin и Williams добавилась McLaren.
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Действующие правила Ф1 допускают всего одну модификацию силовых установок по ходу чемпионата.
Томас объяснил: «В этот раз мы вынуждены работать в новых условиях. Во-первых, вступил в силу регламент, ограничивающий время работы на стенде.
Это значит, что каждое испытание имеет значение, и нам важно гарантировать, что оно окажется продуктивным. Мы хотим, чтобы каждый час работы приносил нам новые знания об отдаче и надежности мотора.
Кроме того, это первая зима, когда мы планируем всего одно обновление двигателя за целый сезон.
По этим причинам нужно добиться максимума от первой же спецификации, тогда как прежде у нас была возможность постепенно внедрять улучшения с каждой следующей версией мотора.
Это непростая задача, и потому нужно сделать все возможное, чтобы к первой гонке у нас был мощный и абсолютно надежный двигатель».
Новый сезон Формулы 1 стартует 26 марта в Бахрейне.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Джонатан Нобл