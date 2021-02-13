В Mercedes признали проблемы с мотором 2021 года

Выиграв семь титулов подряд, в Mercedes не прекращают совершенствовать свою технику. Регламент допускает доработки силовой установки к чемпионату 2021 года, и все производители воспользовались этой возможностью.

Как рассказал новый главный моторист Mercedes Хайвел Томас, первые испытания обновленного двигателя показали, что с ним есть определенные проблемы.

«Мы отметили кое-какие трудности, – рассказал он в видео, опубликованном пресс-службой Mercedes. – Нам уже понятно, в чем дело, и мы подготовили многочисленные пути решения проблем. Уверен, к первой гонке все будет в порядке».

Примечательно, что ровно год назад Энди Коуэлл, тогда возглавлявший работу над моторами, уже говорил очень похожие слова.

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Итогом, как известно, стал очередной сезон доминирования с 13 победами Mercedes в 17 Гран При. Еще в одной гонке сильнейшим стал Серхио Перес, чья машина также была оснащена двигателем из Бриксуорта.

Тем временем в Mercedes сообщили, что уже отправили клиентским командам первую партию моторов в спецификации 2021 года. С этого сезона у штутгартцев на одного клиента больше – к Racing Point/Aston Martin и Williams добавилась McLaren.

Действующие правила Ф1 допускают всего одну модификацию силовых установок по ходу чемпионата.

Томас объяснил: «В этот раз мы вынуждены работать в новых условиях. Во-первых, вступил в силу регламент, ограничивающий время работы на стенде.

Это значит, что каждое испытание имеет значение, и нам важно гарантировать, что оно окажется продуктивным. Мы хотим, чтобы каждый час работы приносил нам новые знания об отдаче и надежности мотора.

Кроме того, это первая зима, когда мы планируем всего одно обновление двигателя за целый сезон.

По этим причинам нужно добиться максимума от первой же спецификации, тогда как прежде у нас была возможность постепенно внедрять улучшения с каждой следующей версией мотора.

Это непростая задача, и потому нужно сделать все возможное, чтобы к первой гонке у нас был мощный и абсолютно надежный двигатель».

Новый сезон Формулы 1 стартует 26 марта в Бахрейне.