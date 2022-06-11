В Mercedes признали необходимость фундаментально менять машину

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Болиды Mercedes в этом сезоне являются, пожалуй, самыми непохожими из всех в Формуле 1. Однако революционная конструкция с отсутствием понтонов оказалось не такой уж и выгодной. Главной проблемой для команды стало козление – вертикальная раскачка на высоких скоростях из-за скачков прижимной силы, создаваемой граунд-эффектом.

На Гран При Барселоны казалось, что Mercedes почти избавились от проблемы, но в Баку она вернулась вновь. В итоге лучшее для команды время в пятницу показал Джордж Расселл, но он уступил лидеру Шарлю Леклеру 1,34 секунды.

Гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин после этого признал, что, похоже, болиды предстоит фундаментально переделывать.

«Нам предстоит много работы перед субботой, нужно прибавить и в квалификационном, и в гоночном темпе, – признал Шовлин. – Проблема на в балансе, а в том, что нам не хватает сцепления в медленных поворотах, а на прямых пилоты чувствуют себя не комфортно. Нам также не хватает максимальной скорости, но это потому, что машины скребут по дороге. Мы установили некоторые новинки, и теперь должны понять, не они ли привели к возникшим проблемам.

К сожалению, чтобы существенно прибавить нам нужны фундаментальные изменения машины, простыми настройками этого не исправить».