В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года

Недавний прогресс Mercedes, который можно было увидеть в Испании и Канаде, явно померк после того, как соперники по Ф1 тоже доработали свои машины. На британском Гран При Льюис Хэмилтон лишь благодаря везению оказался на третьем месте, но даже с преимуществом более мягких шин не смог обогнать на трассе McLaren Ландо Норриса.

Джордж же Расселл и вовсе остался пятым, не найдя аргументом против юного дебютанта Оскара Пиастри. В Кубке конструкторов коллектив из Брэкли удерживает второе место – но лишь благодаря сложностям у Aston Martin и Ferrari. Отставание от Red Bull уже составляет 208 очков, что не оставляет ни малейших надежд на титул.

В такой ситуации руководитель команды Тото Вольф назвал самым логичным решением отказ от дальнейших работ по модернизации нынешней машины и подготовка к коренной переделке шасси для нового сезона.

Комментируя для Motorsport.com ситуацию о том, когда может быть принято окончательное решение по этому поводу, австриец сказал: «Думаю, уже очень скоро. У нас просто нет выбора.

Второе место или третье – для нашей команды это ничего не меняет. Нам важно вернуться на прежние позиции и бороться за титулы. В этом году такого не произошло.

Раз так – надо думать про будущий год, а предстоящие гонки использовать для развития и обучения, чтобы получить как можно больше пользы для нового чемпионата.

При этом правила останутся прежними. Так что и с нынешней машиной можно получать полезную информацию. Так что важно будет отыскать верный баланс в распределении усилий».

После смены регламента Ф1 пилоты Mercedes за 32 прошедших Гран При держали одну победу – Джордж Расселл стал сильнейшим прошлой осенью в Бразилии.

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

По словам Вольфа, в условиях лимита бюджетов ситуация становится особенно сложной. Недавние успехи McLaren в Сильверстоуне руководитель Mercedes связал именно с особенностями правилами, которые дают отстающим больше возможностей.

«Мы сильно ограничены регламентом, – объяснил Тото. – Это касается и расходов, и времени работы в труде и средствах CFD. С последним McLaren имеет существенное преимущество.

Они закончили прошлый сезон далеко позади, пятыми или шестыми. Потому имеют больше времени на продувки. Для нас это дополнительная сложность.

Есть ли у нас какие-то доработки, которые позволят радикально изменить машину? Не думаю, что так. Какие-то небольшие шажки вперед мы, наверное, еще сделаем. Даже пара десятых полезна, так как позволит добиться большего в нынешнем пелотоне».

Австриец также вспомнил события 2017 года, когда Ferrari удалось лучше начать сезон. Тогда с легкой руки самого Вольфа нестабильную машину W08 стали называть «капризной дивой».

«Исторически этап в Сильверстоуне является для нас едва ли не лучшим с точки зрения скорости, но в этот раз вышло иначе, – сказал Тото. – Возможно, дело как раз в особенностях машины.

Я полагал, что нам по силам побить Макса – у нас отличные сотрудники, лучшие гонщики. Но машину необходимо сделать более предсказуемой. Сейчас же это дива 2.0, причем сложности куда серьезнее, чем в прошлый раз».

В 2017-м конструкторам Mercedes удалось к летнему перерыву вернуть машине скорость, и во второй части сезона Льюис Хэмилтон с Валттери Боттасом уверенно переиграли соперников из Ferrari, обеспечив своей команде оба титула.