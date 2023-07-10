В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года
По словам Тото Вольфа, W14 продолжает огорчать, потому у команды просто не осталось другого выбора, кроме как направить все ресурсы на программу 2024 года
Недавний прогресс Mercedes, который можно было увидеть в Испании и Канаде, явно померк после того, как соперники по Ф1 тоже доработали свои машины. На британском Гран При Льюис Хэмилтон лишь благодаря везению оказался на третьем месте, но даже с преимуществом более мягких шин не смог обогнать на трассе McLaren Ландо Норриса.
Джордж же Расселл и вовсе остался пятым, не найдя аргументом против юного дебютанта Оскара Пиастри. В Кубке конструкторов коллектив из Брэкли удерживает второе место – но лишь благодаря сложностям у Aston Martin и Ferrari. Отставание от Red Bull уже составляет 208 очков, что не оставляет ни малейших надежд на титул.
В такой ситуации руководитель команды Тото Вольф назвал самым логичным решением отказ от дальнейших работ по модернизации нынешней машины и подготовка к коренной переделке шасси для нового сезона.
Комментируя для Motorsport.com ситуацию о том, когда может быть принято окончательное решение по этому поводу, австриец сказал: «Думаю, уже очень скоро. У нас просто нет выбора.
Второе место или третье – для нашей команды это ничего не меняет. Нам важно вернуться на прежние позиции и бороться за титулы. В этом году такого не произошло.
Раз так – надо думать про будущий год, а предстоящие гонки использовать для развития и обучения, чтобы получить как можно больше пользы для нового чемпионата.
При этом правила останутся прежними. Так что и с нынешней машиной можно получать полезную информацию. Так что важно будет отыскать верный баланс в распределении усилий».
После смены регламента Ф1 пилоты Mercedes за 32 прошедших Гран При держали одну победу – Джордж Расселл стал сильнейшим прошлой осенью в Бразилии.
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
По словам Вольфа, в условиях лимита бюджетов ситуация становится особенно сложной. Недавние успехи McLaren в Сильверстоуне руководитель Mercedes связал именно с особенностями правилами, которые дают отстающим больше возможностей.
«Мы сильно ограничены регламентом, – объяснил Тото. – Это касается и расходов, и времени работы в труде и средствах CFD. С последним McLaren имеет существенное преимущество.
Они закончили прошлый сезон далеко позади, пятыми или шестыми. Потому имеют больше времени на продувки. Для нас это дополнительная сложность.
Есть ли у нас какие-то доработки, которые позволят радикально изменить машину? Не думаю, что так. Какие-то небольшие шажки вперед мы, наверное, еще сделаем. Даже пара десятых полезна, так как позволит добиться большего в нынешнем пелотоне».
Австриец также вспомнил события 2017 года, когда Ferrari удалось лучше начать сезон. Тогда с легкой руки самого Вольфа нестабильную машину W08 стали называть «капризной дивой».
«Исторически этап в Сильверстоуне является для нас едва ли не лучшим с точки зрения скорости, но в этот раз вышло иначе, – сказал Тото. – Возможно, дело как раз в особенностях машины.
Я полагал, что нам по силам побить Макса – у нас отличные сотрудники, лучшие гонщики. Но машину необходимо сделать более предсказуемой. Сейчас же это дива 2.0, причем сложности куда серьезнее, чем в прошлый раз».
В 2017-м конструкторам Mercedes удалось к летнему перерыву вернуть машине скорость, и во второй части сезона Льюис Хэмилтон с Валттери Боттасом уверенно переиграли соперников из Ferrari, обеспечив своей команде оба титула.
«У них гараж выглядит лучше, чем у некоторых реальных команд». В Ф1 одобрили APX GP
«У них гараж выглядит лучше, чем у некоторых реальных команд». В Ф1 одобрили APX GP «У них гараж выглядит лучше, чем у некоторых реальных команд». В Ф1 одобрили APX GP
Помните, как Вольф обвинил Хорнера в страхе из-за моторов Red Bull? Кристиан ответил
Помните, как Вольф обвинил Хорнера в страхе из-за моторов Red Bull? Кристиан ответил Помните, как Вольф обвинил Хорнера в страхе из-за моторов Red Bull? Кристиан ответил
«Странные эти британцы». Вольф опроверг слухи о скором объявлении про контракт Хэма
«Странные эти британцы». Вольф опроверг слухи о скором объявлении про контракт Хэма «Странные эти британцы». Вольф опроверг слухи о скором объявлении про контракт Хэма
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании
«Поставьте их машину рядом с Red Bull. Они одинаковые». Льюис объяснил успех McLaren
«Поставьте их машину рядом с Red Bull. Они одинаковые». Льюис объяснил успех McLaren «Поставьте их машину рядом с Red Bull. Они одинаковые». Льюис объяснил успех McLaren
Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях
Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях
Самое важное:
Alpine назначила нового спортивного босса
Alpine назначила нового спортивного босса Alpine назначила нового спортивного босса
Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях
Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях
Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е
Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е
В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года
В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.