В Mercedes привезут в Майами серьезные обновления болидов

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В 2022 году команда Mercedes в лучшем случае претендует на звание третьей по скорости в Формуле 1, что очевидно не соответствует ее традиционным чемпионским амбициям. Главная проблема заключается в козлении машин на скорости, что вынуждает конструкторов завышать их дорожный просвет ценой аэродинамической эффективности.

Долгое время в Mercedes жаловались, что не могут даже толком понять причину такого поведения своих болидов. Но, возможно, уже в Майами команда достигнет определенного прогресса.

«На нашей базе идет напряженная работа, – цитирует BBC гоночного инженера Mercedes Эндрю Шовлина. – Главным является понять природу феномена и научиться его контролировать, усмирять. Мы хотели бы найти некое аэродинамическое решение, которое позволит устранить проблему.

Однако сейчас, будучи реалистами, мы понимаем, что нам придется идти малыми шагами, нежели надеяться совершить один большой прорыв. Хорошая новость в том, что мы уже получаем обнадеживающие данные. И это позволит нам вскоре установить на машины обновления, возможно уже к Майами. Всех проблем это не решит, но мы надеемся на значительной прогресс».