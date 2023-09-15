В Mercedes предупредили: жалоба Массы может вызвать вопросы к итогам Абу-Даби-2021

Имя Фелипе Массы в последние недели не сходит со страниц гоночных СМИ – бразилец собрал команду юристов и активно предпринимает попытки через гражданский суд исправить гоночные протоколы 15-летней давности.

Опираясь на слова бывшего коммерческого босса Ф1 Берни Экклстоуна о том, что тот знал о срежиссированной аварии Нельсона Пике на Гран При Сингапура 2008 года, сторона бразильца требует отменить итоги того этапа – что автоматически сделает Массу обладателем титула.

Как рассказал по ходу Гран При Сингапура в этот уик-энд глава Mercedes F1 Тото Вольф, в его команде очень внимательно следят за развитием событий, причем с вполне четкой целью.

Если Масса сможет изменить результаты давно прошедших гонок, это может стать прецедентом для пересмотра других спорных эпизодов. Одним из таких является неоднозначный финал чемпионата-2021 в Абу-Даби.

Там действия руководителя гонок Майкла Маси в нарушение регламента привели к тому, что на самом последнем круге Макс Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона и стал чемпионом мира.

«Это очень интересно. Интересно в качестве примера, – объяснил Вольф, отвечая на вопрос Motorsport.com об истории с Массой. – Никто не ожидал подобного, правила Формулы 1 вполне понятны.

Но тут разговор идет о гражданском суде. И что бы из всей этой истории ни вышло, она станет прецедентом. И хотя мы не участвуем во всем этом, но следим с огромным интересом».

Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

На дополнительный вопрос о связи истории Массы с возможностью пересмотреть итоги сезона-2021 австриец ответил: «В отношении той гонки [в Абу-Даби] FIA выпустила ясное заявление. Собственно, именно поэтому нам так интересно смотреть за происходящим».

В документе Всемирного совета по автоспорту, который вспомнил глава Mercedes, была признана человеческая ошибка Маси в момент выполнения процедуры возвращений отстающих пилотов в один круг с лидером.

Если Масса добьется того, что Высокий суд Лондона укажет федерации на необходимость изменения результатов, это позволит Mercedes рассмотреть возможность аналогичных действий применительно к скандальному Гран При Абу-Даби.

Изначально команда отказалась от подачи апелляции и признала итоги гонки, понимая, что вероятность положительного для нее исхода предельно мала.