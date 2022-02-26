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Формула 1 Новости

В Mercedes предложили свой способ борьбы с прыжками машин

Эффект «козления» стал одной из главных тем для разговоров на тестах в Барселоне. Чемпионы мира тоже начали борьбу с ним

В Mercedes предложили свой способ борьбы с прыжками машин
Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
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Команда из Брэкли, наравне с соперниками, отметила на своих машинах неприятный эффект «подпрыгивания» на длинных прямых, когда дорожный просвет постоянно меняется с маленького на большой и обратно. 

 

 

 

На кадре Motorsport.com, который вы видите выше, показано оперативное решение, найденное инженерами Mercedes к финальному дню заездов на «Каталунье», который принес Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу два лучших времени

На днище W13 появились две стяжки (показаны стрелками), призванные добавить конструкции жесткости на высокой скорости. Это должно снизить масштаб негативного эффекта.  

В команде отметили, что это лишь временной вариант, тогда как ко второй тестовой сессии в Бахрейне планируется отыскать долговременное решение. Также известно, что к тому моменту Mercedes подготовит ряд аэродинамических обновлений. 

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Джордж Расселл, Mercedes W13

Джордж Расселл, Mercedes W13

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Для Mercedes активная доработка машины до старта сезона в порядке вещей. В 2019 году команда вообще привезла на первые тесты базовое шасси, и только ко вторым подготовила полноценную версию машины. 

В этот раз, несмотря на перевес в скорости, Рассел отказался считать свою команду фаворитом. 

«В этот раз все складывалось очень интересно, – рассказал британец. – У всех возникло много непредвиденных сложностей, которые были вполне наглядны. Какие-то команды хорошо держат ситуацию под контролем, у других это не получается. А времена на круге, я считаю, вообще не показательны. 

Мы ездили на С5, самых мягких шинах. И потому, хоть и стали быстрейшими, это вообще ничего не значит. 

Думаю, Ferrari и McLaren очень сильны, но мы готовим кое-какие новинки. Пока у нас не самый удачный баланс шасси и есть кое-какие ограничения. 

Пока это лишь тесты, мы здесь, чтобы учиться. Нам удалось провести несколько интересных экспериментов, и теперь появилось понимание, в каком направлении двигаться дальше».

Формула 1 продолжит предсезонную подготовку в Бахрейне 10-12 марта.

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